Politica Cătălin Predoiu, gestul simbolic în noaptea de Revelion. Pe unde va trece granița







Cătălin Predoiu a fost prezent la semnarea documentului aprobat de Consiliul Justiție și Afaceri Interne al Uniunii Europene în care România și Bulgaria vor adera oficial la Schengen, având frontierele terestre deschise începând cu 1 ianuarie.

Cătălin Predoiu va trece granița în noaptea de Revelion

În acest context, Cătălin Predoiu va traversa granița cu Bulgaria în noaptea de Revelion pentru a celebra aderarea la Schengen. Conform unor surse, ministrul de Interne va fi prezent în noaptea de Anul Nou la vama de la Giurgiu și va trece în Bulgaria, marcând astfel integrarea completă a celor două țări în spațiul Schengen.

Cătălin Predoiu a afirmat că România a reușit să acceseze spațiul Schengen terestru grație unei noi strategii, „România este gata să adere la spațiul Schengen de 14 ani. În primul rând, nu am rezolvat eu singur, au fost mai multe instituții, mai mulți actori, dar și mai multe echipe care au lucrat la acest obiectiv”.

Cătălin Predoiu va trece granița în noaptea de Revelion. Sursa foto: Facebook

România a schimbat strategia și a reușit

Cătălin Predoiu mai spunea că „primul aspect pe care l-am modificat în modul nostru de a aborda acest dosar a fost perspectiva asupra lui. Am trecut de la o mentalitate acuzatoare față de partenerii cu care colaboram, alimentată de frustrarea că, în ciuda îndeplinirii condițiilor noastre, nu reușeam să obținem acordul dorit, la o abordare mai constructivă. Aceasta a însemnat abandonarea unei gândiri bazate pe confruntare diplomatică, în care consideram că, având condițiile îndeplinite, ar trebui să avem automat acces, și adoptarea unei perspective diferite”.

De asemenea, ministrul de Interne a declarat la antena3.ro., că această cale s-a dovedit a fi ineficientă cel puțin câțiva ani de zile la rând „și atunci am spus că această gândire e greșită, trebuie să schimbăm gândirea și am trecut la un fel de dialog de cooperare, am schimbat gândirea de confruntare într-o gândire de cooperare și cu asta am abordat prima întâlnire cu ministrul de Interne al Austriei, care se aștepta la același tip de abordare de tipul „ce aveți cu noi?”.