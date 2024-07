Invitatii EVZ Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris încă naște mari controverse







Paris. Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris a stârnit controverse puternice, provocând reacții mixte din partea publicului și a liderilor religioși din întreaga lume.

Context și scuzele organizatorilor

Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Paris și-au cerut scuze publicului pentru orice ofense aduse de scena din cadrul ceremoniei de deschidere, care a fost percepută ca o reinterpretare a „Cinei cea de Taină” a lui Leonardo da Vinci. Totuși, organizatorii au apărat conceptul, insistând că intenția lor a fost de a promova diversitatea și toleranța, arată AP.

Este clar că nu a existat niciodată intenția de a arăta lipsă de respect față de vreun grup religios. Dimpotrivă, cred că alături de Thomas Jolly, chiar am încercat să sărbătorim toleranța comunității”, a declarat Anne Deschamps, purtătoarea de cuvânt a Paris 2024.

„Privind rezultatul sondajelor pe care le-am făcut, credem că această ambiție a fost realizată. Dacă oamenii s-au simțit jigniți, desigur, ne pare foarte, foarte rău.”

Intențiile artistice legate de ceremonia de deschidere

Directorul artistic al ceremoniei, Thomas Jolly, și-a explicat intențiile pentru The Associated Press după eveniment. „Dorința mea este să nu fiu subversiv, nici să batjocoresc sau să șochez”, a spus Jolly. „În primul rând, am vrut să transmit un mesaj de dragoste, un mesaj de incluziune și deloc de dezbinare.”

Cu toate acestea, reinterpretarea a stârnit reacții puternice.

Conferința Episcopilor din Franța a criticat scena, considerând-o o batjocură la adresa creștinismului, iar purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe rus, Maria Zakharova, a denunțat-o ca fiind o parodie LGBT a unei povești creștine sacre.

Comuniunea Anglicană din Egipt și-a exprimat, de asemenea, regretul profund, susținând că ceremonia ar putea afecta identitatea sportivă și mesajul umanitar al Jocurilor Olimpice.

Ceremonia: spectacol și provocare

Ceremonia a fost caracterizată de un amestec de spectaculozitate și provocare. Parisul a prezentat o paradă extravagantă, care a inclus un spectacol LGBTQ+ vizibil.

DJ-ul și producătorul Barbara Butch, un simbol al comunității LGBTQ+, a fost flancată de artiști dragi și dansatori, creând o scenă care a evocat „Cina cea de Taină” a lui Leonardo da Vinci. Ceremonia a fost întâmpinată cu reacții mixte. Politicianul francez de extremă dreapta, Marion Maréchal, a criticat spectacolul, susținând că „nu Franța vorbește, ci o minoritate de stânga pregătită pentru orice provocare”, adăugând hashtagul „#notinmyname”. În contrast, sportivii LGBTQ+ au părut să se bucure de spectacol, precum scafandrul britanic Tom Daley, care a recreat o scenă celebră din „Titanic”.

Efectele asupra comunității

După ceremonie, DJ-ul Barbara Butch a raportat că a primit amenințări și abuzuri online.

Procurorii francezi au deschis o anchetă privind aceste incidente, subliniind gravitatea situației și impactul emoțional asupra persoanelor implicate.

Ceremonia de deschidere a inclus momente provocatoare și simbolice. Philippe Katerine, aproape gol și vopsit în albastru, a cântat versuri sugestive, iar starul pop franco-malian Aya Nakamura a transmis un mesaj puternic de diversitate și incluziune, cântând cu muzicieni din Garda Republicană a armatei franceze.

Organizatorii au subliniat că intenția lor a fost de a promova un mesaj de dragoste și incluziune, dar reacțiile negative au arătat sensibilitatea subiectului.

Jocurile Olimpice rămân un eveniment global complex, care reflectă diversitatea și tensiunile lumii contemporane.