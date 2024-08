Martina Navratilova critică CIO. Validarea boxerilor transgenderi a aprins sportul mondial

Martina Navratilova, legendă a tenisului mondial, a criticat dur Comitetul Olimpic Internațional (CIO) pentru decizia de a permite ca doi boxeri transgenderi, identificați însă ca bărbați în urma testelor ADN, să concureze în probele de box feminin, la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Decizia CIO a stârnit o reacție vehementă în comunitatea sportivă și în rândul publicului.

Imane Khelif, din Algeria, și Lin Yu-Ting, din Taiwan au fost autorizați să participe la competițiile de box feminin, în ciuda faptului că nu au trecut testele de gen la campionatele mondiale. Această decizie a fost primită cu critici aspre din partea sportivilor și a experților, care consideră că este nedreaptă și periculoasă pentru competiția feminină.

Renumita tenismenă Martina Navratilova, cunoscută și din punctul de vedere al preferințelor sale sexuale pentru femei, și-a exprimat indignarea pe platforma de socializare X, acuzând CIO de neglijență și lipsă de respect față de sportivele de sex feminin.

Într-un mesaj ferm, Navratilova a declarat: „Dincolo de faptul că acest lucru este nedrept - el este și periculos și ignoră total ceea ce se întâmplă cu femeile sportive. Să-i fie rușine @IOC pentru că a permis acest lucru!,” arată Navratilova într-o postare pe o rețea de socializare.

Italianca Angela Carini, care concura la categoria 66 kg, a abandonat confruntarea cu transgenderul Imane Khelif după doar 46 de secunde, după ce acesta aproape că i-a mutat capul de pe umeri la primul schimb de lovituri.

Angela Carini care a fost descalificată în urma deciziei de a abandona meciul a spus că ”nu e posibil așa ceva” și că „mai bine pierde cu demnitate, decât să participe la un circ girat de Comitetul Internațional Olimpic”.

Italian boxer Angela Carini says 'I quit to save my life' after stopping Olympics bout with 'biologically male' opponent Imane Khelif just 46 seconds into first round

