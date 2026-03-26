Nona Șerbănescu, despre proiectul care i-a măcinat nervii și banii. Abandon din cauza problemelor financiare

Liviu Mihaiu, realizatorul podcastului Condamnați la cultură, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, a discutat, joi, cu artiștii Nona Șerbănescu și Alex Fifea. Tema emisiunii a fost legată de subfinanțarea și dezinteresul aproape general pentru artă și cultură în general.

Un exemplu a fost oferit chiat de Nona Șerbănescu. Care a vorbit despre un proiect, la care a ținut foarte mult, în care s-a implicat și sentimental, și financiar, dar pe care ar fost nevoită să-l abandoneze din cauza problemelor financiare.

„Noi am întreținut timp de 13 ani în diverse locații, că ne-am tot mutat. Am întreținut acest spațiu cultural și comunitar. Nici noi n-am știut de la bun început cum se face comunitatea și cum se creează comunitatea artistică. A fost un proces în care și noi am învățat destul de mult, dar spre sfârșit, atunci când deja cred că știam cum se face, nu am mai avut bani dechirie”, a povestit invitata lui Liviu Mihaiu.

Nivelul proiectului era ridicat, așa că necesita și o finanțare consistentă în condițiile în care nu exista calea autofinanțării. Iar Nona Șerbănescu nu a găsit susținere materială pentru această zonă. „Din păcate, nu putea fi autosustenabil. Pentru că la un moment dat era un efort. Noi am avut 465 de evenimente în ultimul spațiu.

Când vorbesc despre evenimente, acestea însemnau spectacole de teatru, spectacole, concerte. Adică noi aveam săptămâni cu câte trei vernisaje. Era un nivel de dinamism pe care o echipă formată din noi doi și încă două, trei persoane care erau acolo, să zicem, stâlpi de rezistență, nu putea să-l susțină.

Adică o instituție culturală care să se apropie ca nivel de dinamism de ceea făceam noi, are 40 de angajați. Deci nu putea să dureze fără să ajungem la un moment dat să fim, nu știu, preluați, ascultați, ajutați. Dacă aveam noi, cred că ar mai fi durat, dar cred că muream noi. Intram într-un proces de autocombustie, pentru că nu mai făceam față”, a mai spus Nona Șerbănescu.