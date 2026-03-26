Guvernul Bulgariei permite importul de piese din Rusia pentru Centrala Nucleară Kozlodui

Guvernul din Bulgaria a adoptat o decizie prin care permite centralei nucleare Kozlodui să importe din Rusia piese de schimb esențiale și să beneficieze de asistență tehnică în baza unor contracte deja existente, potrivit Radio Bulgaria.

Măsura este una temporară, fiind valabilă până la expirarea termenelor prevăzute în acordurile respective, și are ca scop menținerea funcționării în condiții optime a instalațiilor energetice.

Decizia vine într-un context în care autoritățile de la Sofia pun accent pe continuitatea producției de energie și pe evitarea unor eventuale perturbări în sistemul energetic național.

Reprezentanții guvernului au subliniat că „principalul prioritar în exploatarea centralei este menținerea celui mai înalt nivel de siguranță tehnică și nucleară”. În acest sens, autoritățile au explicat că o mare parte din echipamentele și sistemele utilizate în cadrul centralei sunt de origine rusă, ceea ce face dificilă înlocuirea rapidă a furnizorilor.

Potrivit explicațiilor oficiale, „o mare parte din sistemele și echipamentele sunt de origine rusă, iar unele livrări necesare pentru funcționarea fiabilă a blocurilor 5 și 6 trebuie realizate de executanți ruși”. Această dependență tehnologică determină necesitatea colaborării în continuare cu furnizorii tradiționali, cel puțin pe termen scurt.

Centrala Nucleară Kozlodui este singura centrală nucleară din Bulgaria și reprezintă cel mai mare producător de energie electrică din țară.

Conform datelor oficiale, aceasta asigură peste o treime din producția anuală de energie electrică, fiind un pilon esențial al securității energetice naționale.

Blocurile 5 și 6 ale centralei sunt în prezent principalele unități operaționale, iar menținerea lor în funcțiune fără întreruperi este considerată critică pentru stabilitatea sistemului energetic.

Hotărârea guvernului survine după o serie de dificultăți tehnice recente. În încercarea de a reduce dependența de componentele rusești, anumite membrane de origine rusă au fost înlocuite cu alternative produse în Bulgaria. Această schimbare a dus însă la „o serie de opriri ale blocului 6 și pierderi de zeci de milioane de euro”.

Problemele tehnice apărute au evidențiat complexitatea procesului de tranziție către furnizori alternativi și riscurile asociate unor astfel de modificări într-un sistem nuclear sensibil.

Decizia autorităților bulgare reflectă un echilibru între obiectivul pe termen lung de diversificare a surselor și necesitatea imediată de a asigura funcționarea în siguranță a infrastructurii existente. Derogarea acordată este limitată în timp și strict legată de contractele în vigoare, fără a implica extinderea colaborării dincolo de aceste acorduri.

În același timp, măsura indică provocările cu care se confruntă statele din regiune în procesul de adaptare a infrastructurii energetice la noile realități geopolitice și economice.