International

Guvernul Bulgariei permite importul de piese din Rusia pentru Centrala Nucleară Kozlodui

Comentează știrea
Guvernul Bulgariei permite importul de piese din Rusia pentru Centrala Nucleară KozloduiCentrala nucleară de la Kozlodui / sursa foto: wikipedia
Din cuprinsul articolului

Guvernul din Bulgaria a adoptat o decizie prin care permite centralei nucleare Kozlodui să importe din Rusia piese de schimb esențiale și să beneficieze de asistență tehnică în baza unor contracte deja existente, potrivit Radio Bulgaria.

Măsura este una temporară, fiind valabilă până la expirarea termenelor prevăzute în acordurile respective, și are ca scop menținerea funcționării în condiții optime a instalațiilor energetice.

Decizia vine într-un context în care autoritățile de la Sofia pun accent pe continuitatea producției de energie și pe evitarea unor eventuale perturbări în sistemul energetic național.

Siguranța nucleară, argument central al deciziei din Bulgaria

Reprezentanții guvernului au subliniat că „principalul prioritar în exploatarea centralei este menținerea celui mai înalt nivel de siguranță tehnică și nucleară”. În acest sens, autoritățile au explicat că o mare parte din echipamentele și sistemele utilizate în cadrul centralei sunt de origine rusă, ceea ce face dificilă înlocuirea rapidă a furnizorilor.

Europa, următoarea țintă a regimului din Iran, avertizează serviciile secrete
Ancheta de amploare în Brașov și Mureș. Furt de motorină din utilaje feroviare, polițiștii au făcut 23 de percheziții

Potrivit explicațiilor oficiale, „o mare parte din sistemele și echipamentele sunt de origine rusă, iar unele livrări necesare pentru funcționarea fiabilă a blocurilor 5 și 6 trebuie realizate de executanți ruși”. Această dependență tehnologică determină necesitatea colaborării în continuare cu furnizorii tradiționali, cel puțin pe termen scurt.

Importanța strategică a centralei Kozlodui

Centrala Nucleară Kozlodui este singura centrală nucleară din Bulgaria și reprezintă cel mai mare producător de energie electrică din țară.

Conform datelor oficiale, aceasta asigură peste o treime din producția anuală de energie electrică, fiind un pilon esențial al securității energetice naționale.

Energie

Rețea de energie electrică. Sursa foto: Arhiva EvZ

Blocurile 5 și 6 ale centralei sunt în prezent principalele unități operaționale, iar menținerea lor în funcțiune fără întreruperi este considerată critică pentru stabilitatea sistemului energetic.

Probleme tehnice și pierderi financiare pentru Bulgaria

Hotărârea guvernului survine după o serie de dificultăți tehnice recente. În încercarea de a reduce dependența de componentele rusești, anumite membrane de origine rusă au fost înlocuite cu alternative produse în Bulgaria. Această schimbare a dus însă la „o serie de opriri ale blocului 6 și pierderi de zeci de milioane de euro”.

Problemele tehnice apărute au evidențiat complexitatea procesului de tranziție către furnizori alternativi și riscurile asociate unor astfel de modificări într-un sistem nuclear sensibil.

O măsură temporară cu implicații strategice

Decizia autorităților bulgare reflectă un echilibru între obiectivul pe termen lung de diversificare a surselor și necesitatea imediată de a asigura funcționarea în siguranță a infrastructurii existente. Derogarea acordată este limitată în timp și strict legată de contractele în vigoare, fără a implica extinderea colaborării dincolo de aceste acorduri.

În același timp, măsura indică provocările cu care se confruntă statele din regiune în procesul de adaptare a infrastructurii energetice la noile realități geopolitice și economice.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:00 - Facem crize. Hai LIVE cu Turcescu
11:54 - Europa, următoarea țintă a regimului din Iran, avertizează serviciile secrete
11:49 - Ancheta de amploare în Brașov și Mureș. Furt de motorină din utilaje feroviare, polițiștii au făcut 23 de percheziții
11:44 - SUA au adus 100 de milioane de dolari în aur din Venezuela, spune secretarul de interne american
11:34 - Unirea cu România, posibilă prin referendum. Majoritatea cetățenilor din Republica Moldova și diaspora ar vota „Da”
11:33 - Ce prevede Ordonanța privind criza carburanților. Veniturile din TVA vor fi redirecționate. Update

HAI România!

Facem crize. Hai LIVE cu Turcescu
Facem crize. Hai LIVE cu Turcescu
Planuri pentru reducerea populației. Teorii ale conspirației sau adevăruri cutremurătoare?
Planuri pentru reducerea populației. Teorii ale conspirației sau adevăruri cutremurătoare?
Cum a apărut Jam'Or, proiectul care se ocupă de tinerii artiști necunoscuți ai României
Cum a apărut Jam'Or, proiectul care se ocupă de tinerii artiști necunoscuți ai României

Proiecte speciale