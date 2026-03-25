Submarinul nuclear sovietic, scufundat în Marea Norvegiei acum 30 de ani, continuă să elibereze radiații

Submarinul nuclear sovietic, scufundat în apele Mării Norvegiei, continuă să elibereze radiații. Experții avertizează că deși incidentul s-a petrecut cu mulți ani în urmă, urmele radioactive persistă, punând potențial în pericol ecosistemul marin, informează united24media.

Un submarin nuclear sovietic, scufundat în urmă cu peste 30 de ani, continuă să eliberezemateriale radioactive în apele Mării Norvegiei. Epava navei K-278 Komsomolets, aflată la o adâncime de aproximativ 1.680 de metri după tragedia din 1989 provocată de un incendiu la bord, este încă sursa unor scurgeri detectate de cercetători.

Submarinul păstrează un reactor nuclear funcțional și două torpile nucleare. Deși torpilele sunt sigilate, compartimentul reactorului trece prin degradări treptate, ceea ce provoacă eliberări periodice de substanțe radioactive în apă.

Aceste scurgeri nu sunt continue, ci apar sporadic în anumite zone ale epavei, inclusiv printr-o conductă de ventilație și din zona reactorului. În timpul inspecțiilor subacvatice, oamenii de știință au observat coloane vizibile de apă contaminată emanând din structura navei.

Analizele apei colectate în jurul submarinului K-278 Komsomolets au scos la iveală niveluri ridicate de izotopi radioactivi, printre care stronțiu, cesiu, uraniu și plutoniu.

În imediata apropiere a epavei, concentrațiile unor izotopi depășesc de sute de mii de ori valorile normale de fond, însă acestea scad rapid la doar câțiva metri distanță, pe măsură ce radiația se diluează în apa mării.

Aceste concluzii provin din monitorizări pe termen lung realizate de autoritățile norvegiene pentru siguranța radiațiilor, împreună cu cercetători marini. Datele sugerează că raporturile uraniu-plutoniu indică o coroziune continuă a combustibilului nuclear din reactorul submarinului.

Submarinul s-a scufundat în aprilie 1989, în urma unui incendiu la bord care a provocat moartea majorității membrilor echipajului, rămânând de atunci una dintre cele mai adânci și complexe epave radioactive studiate în oceanele lumii.

Cercetătorii avertizează că, deși în prezent impactul asupra mediului al submarinului scufundat K-278 pare redus, degradarea continuă a structurii sale ar putea crește în viitor riscul unor emisii radioactive mai semnificative.

Epava a fost monitorizată încă din anii 1990, iar în 2019 a fost supusă unui studiu amănunțit cu ajutorul vehiculului operat de la distanță Ægir 6000. Acesta a prelevat probe de apă și a evaluat starea structurală a navei.

Oamenii de știință consideră că epava K-278 oferă un caz de studiu valoros pentru înțelegerea riscurilor pe termen lung asociate cu reactoarele nucleare scufundate, mai ales în condițiile dificile ale mediului arctic și al adâncurilor marine, unde recuperarea sau izolarea epavelor rămâne extrem de complicată.

Conform RBC, Rusia a anunțat că în 2026 va demara pregătirile pentru recuperarea a două submarine nucleare din epoca sovietică, K-27 și K-159, în apele arctice. Operațiunile propriu-zise sunt programate să înceapă în 2027.