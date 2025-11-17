SUA în pericol să își piardă avansul nuclear în fața Chinei și Rusiei

Statele Unite ale Americii, deși continuă să dețină un arsenal nuclear imens și variat — de la silozuri terestre, submarine la bombardiere strategice — se confruntă cu provocări tot mai mari din partea Chinei și Rusiei, care își modernizează și extind cu rapiditate capacitățile nucleare.

Acest fenomen ridică întrebări profunde asupra echilibrului strategic global și asupra capacității Washingtonului de a menține o poziție de descurajare credibilă.

China a realizat o expansiune semnificativă a lansatoarelor terestre. Imaginile prin satelit arată că în regiuni deșertice din vestul Chinei s-au construit sute de silozuri pentru rachete intercontinentale.

Potrivit unui raport al „Bulletin of the Atomic Scientists”, zona Yumen include aproximativ 120 de silozuri, precum și structuri de sprijin, turnuri de supraveghere sau radio și mai multe porți de securitate.

Potrivit aceluiași raport, construcția a început în martie 2020, iar ultimele adaptoare gonflabile folosite pentru construcție au fost îndepărtate în februarie 2022, sugerând finalizarea părților sensibile ale silozurilor.

În paralel, China continuă să își dezvolte rachetele intercontinentale: de exemplu, DF-41 este un ICBM solid-fuel cu rază de acțiune foarte mare, iar silozurile permit dispunerea sa fixă.

Beijingul investește și la nivel maritim: pe lângă submarinele de tip 094 deja operaționale, planurile Chinei includ construirea de submarine mai silențioase (de tip 096) capabile să lanseze rachete balistice cu rază lungă direct din apele teritoriale.

Acest lucru ar permite Chinei să reducă riscurile unei lovituri preventive și să își îmbunătățească postura de descurajare.

China nu se limitează la silozuri și submarine: forțele aeriene strategice primesc și ele atenție sporită.

Bombardierele H-6 au fost dotate cu capacitate de realimentare în aer, ceea ce extinde semnificativ raza lor de acțiune.

În plus, China lucrează la dezvoltarea bombardierului stealth H-20, considerat capabil să transporte arme nucleare și să atingă destinații foarte îndepărtate. Aceste dezvoltări completează, practic, o triadă nucleară modernă: terestru – maritim – aerian.

Rusia, la rândul ei, continuă să își consolideze arsenalul strategic. Sistemele ICBM rusești sunt modernizate: în locul vechilor rachete, Moscova produce racheta Sarmat, capabilă să transporte multiple focoase nucleare.

Cu toate acestea, potrivit unor rapoarte, unele teste ale Sarmat au întâmpinat dificultăți.

Pe de altă parte, Rusia întreține o flotă submarină nucleară puternică: submarinele din clasa Borei sunt dotate cu rachete Bulava, fiecare submarin putând purta până la 16 astfel de rachete, iar fiecare Bulava poate transporta multiple focoase independente (MIRV).

Mai mult, Rusia a dat în folosință un nou submarin, Habarovsk, conceput pentru a transporta torpile nucleare „Poseidon”, vehicule subacvatice cu propulsie nucleară și capacitate strategică. Digi24

În plus, unele submarine rusești, în special cele multifuncționale din seria Iasen-M, vor fi echipate cu rachete hipersonice de tip Zircon, ceea ce le-ar oferi capacitatea de atac naval foarte rapid și dificil de interceptat.

Pe partea aeriană, Rusia menține bombardiere strategice și dezvoltă rachete hipersonice. Subiectul a fost pus în lumină și de exerciții precum „Zapad 2025”, în care s-au desfășurat lansări de rachete Zircon și implicarea aeronavelor supersonice.

De asemenea, Rusia folosește sisteme precum Avangard, un vehicul hipersonic capabil să transporte focoase nucleare și să eludeze sistemele antirachetă, consolidând capacitatea sa de descurajare strategică.

Această creștere simultană a capacităților nucleare atât la Beijing, cât și la Moscova indică un mediu strategic tot mai complex pentru SUA.

Modernizarea submarinelor, extinderea silozurilor și dezvoltarea de arme aeriene avansate nu sunt doar semnale de putere, ci și schimbări structurale care pot modifica balanța globală a descurajării.