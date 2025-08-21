International Șeful Rosatom: Rusia trebuie să-și modernizeze scutul nuclear în fața „amenințărilor colosale”







Șeful Rosatom, Aleksei Lihacev, a declarat joi că scutul nuclear al Rusiei trebuie modernizat în următorii ani, invocând „amenințările colosale” cu care se confruntă țara. „Acum, în situaţia geopolitică actuală, este o perioadă de ameninţări colosale la adresa existenţei ţării noastre. Prin urmare, scutul nuclear, care este şi o sabie, este o garanţie a suveranităţii noastre”, a spus acesta, potrivit agenției de știri RIA.

De la începutul războiului din Ucraina, Rusia a folosit frecvent retorica nucleară și a amenințat statele NATO pentru a descuraja sprijinul acordat Kievului.

În timpul invaziei din Ucraina, mai mulți lideri ruși, printre care și Vladimir Putin, Dmitri Medvedev și Serghei Lavrov, au făcut o serie de declarații considerate pe scară largă drept șantaj nuclear. Posibilitatea ca Rusia să folosească arme nucleare tactice și riscul unei escaladări mai ample au fost intens dezbătute de analiști și în presă.

Până în 2024, multe „linii roșii” anunțate de Moscova au fost depășite fără ca arme nucleare să fie utilizate ca răspuns. În paralel, ocuparea centralei de la Zaporojie a ridicat temeri legate de siguranță și de un potențial dezastru nuclear.

Numărul armelor nucleare la nivel global, aflat în scădere de câteva decenii, ar putea să crească pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece. Potrivit raportului anual publicat în iunie Institutul de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI), toate cele nouă state care dețin astfel de arme au derulat în 2024 programe de modernizare, au îmbunătățit arsenalul existent și au introdus versiuni mai noi în dotare.

SIPRI avertizează că lumea se află în pragul unei noi curse a înarmării nucleare.

„Era reducerii numărului de arme nucleare, începută după sfârșitul Războiului Rece, se apropie de final”, a declarat Hans M. Kristensen, șeful programului SIPRI pentru arme de distrugere în masă.

El a subliniat că se conturează o tendință de creștere a arsenalului nuclear, însoțită de o retorică tot mai dură și de renunțarea la acordurile de control al armelor.

Președintele american Donald Trump a anunțat în mai planuri pentru un scut antirachetă denumit „Domul de Aur”, inspirat de sistemul israelian „Domul de Fier”. Proiectul ar urma să coste cel puțin 175 de miliarde de dolari.

„Domul de Aur” este conceput pentru a intercepta diverse tipuri de rachete – balistice, hipersonice și de croazieră – și pentru a contracara amenințările venite din partea Rusiei și Chinei.

Totuși, experții militari subliniază că niciun astfel de sistem nu poate opri toate rachetele, mai ales în cazul unui atac masiv lansat de Moscova.

Statele care dețin arme nucleare sunt Statele Unite, Rusia, Marea Britanie, Franța, China, India, Pakistan, Coreea de Nord și Israel. Împreună, acestea au un arsenal de 12.241 de focoase nucleare.

Dintre ele, aproximativ 9.614 pot fi utilizate, iar 3.912 sunt deja montate pe rachete sau plasate în baze active. Circa 2.100 focoase se află în stare de alertă maximă.

Rusia și Statele Unite dețin aproximativ 90% din arsenalul nuclear mondial. În 2024, numărul focoaselor utilizabile a rămas relativ stabil, însă ambele țări derulează programe ample de modernizare.