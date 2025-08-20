International Elveția și Austria ar ignora CPI de dragul păcii. Liber pentru prezența lui Putin la negocieri







Vladimir Putin ar putea participa la un eventual summit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce Elveția și Austria și-au declarat disponibilitatea de a-l primi, în ciuda mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) împotriva sa, potrivit NBC News.

Anunțul vine în contextul unor discuții intense privind găzduirea unei conferințe de pace în Europa, punând în prim-plan tensiunile diplomatice și nevoia urgentă de mediere în conflictul ruso-ucrainean.

Ministrul elvețian de Externe, Ignazio Cassis, a explicat că legislația helvetică permite acordarea de imunitate unei persoane vizate de un mandat internațional de arestare, în cazul participării la o conferință de pace, cu condiția ca vizita să nu aibă scopuri private.

„Această prevedere ar putea fi aplicată unui lider implicat direct în negocieri de pace, cum este președintele Vladimir Putin”, a declarat Cassis marți, menționând că Elveția a analizat această opțiune pentru a sprijini un posibil dialog între Moscova și Kiev.

Președintele francez Emmanuel Macron a sugerat la rândul său ca summit-ul să aibă loc într-o țară neutră europeană, indicând Elveția ca potențială gazdă și pledând pentru sediul european al ONU din Geneva.

În Austria, cancelarul Christian Stocker a oferit Viena drept alternativă, subliniind tradiția capitalei austriece în organizarea de întâlniri internaționale, inclusiv prin găzduirea unor organizații precum OPEC, AIEA sau OSCE. Stocker a precizat că autoritățile austriece vor contacta CPI pentru a clarifica aspectele legale și a permite participarea președintelui rus.

În ciuda acestor declarații de disponibilitate, Rusia ar putea evita Elveția, dat fiind că țara helvetică a adoptat sancțiuni împotriva Moscovei după invazia din februarie 2022. Cassis a menționat că în discuțiile recente cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, Moscova și-a arătat reticența din cauza sancțiunilor, subliniind totuși că Elveția rămâne dispusă să ofere un cadru sigur pentru negocieri.

Un precedent recent a fost invocat de oficialul elvețian: președinta Senatului rus, Valentina Matvienko, vizată de sancțiuni similare, a participat la Adunarea Uniunii Parlamentare Internaționale fără incidente. Aceasta sugerează că soluții diplomatice există pentru a permite liderilor ruși să ia parte la evenimente internaționale, chiar și în contextul restricțiilor legale.

Participarea lui Vladimir Putin la un summit pe teritoriul neutru al Elveției sau Austriei ar putea avea efecte importante pe plan internațional. Pe termen scurt, ar facilita o oportunitate de dialog direct între Moscova și Kiev, crescând șansele unor negocieri constructive. Pe termen lung, succesul unui astfel de eveniment ar putea consolida rolul Europei neutre ca mediator în conflicte globale și ar evidenția capacitatea organizațiilor internaționale de a facilita pacea, chiar în contexte juridice complexe.

De asemenea, implicarea lui Putin într-o conferință europeană ar putea influența relațiile Rusiei cu UE și NATO, fiind un test pentru abordarea pragmatică a sancțiunilor versus necesitatea dialogului. Atât Elveția, cât și Austria își întăresc astfel imaginea de actori neutrali și responsabili, gata să sprijine soluții pașnice chiar în fața tensiunilor geopolitice majore.