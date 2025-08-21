International Trump trimite trei nave de război în largul Venezuelei pentru a combate traficul de droguri







Președintele SUA Donald Trump a decis să trimită trei nave de război în largul coastelor Venezuelei pentru a combate traficul de droguri, a declarat miercuri un oficial american. „Cele trei distrugătoare cu rachete din clasa Aegis se îndreaptă spre apele internaționale din largul Venezuelei”, a spus oficialul, pentru AFP.

Washingtonul și Caracasul se află în conflict de mai mulți ani, iar această desfășurare militară are loc în momentul în care președintele american intensifică presiunile asupra liderului venezuelean Nicolas Maduro. La începutul lunii august, Trump a dublat la 50 de milioane de dolari recompensa pentru informații care ar putea duce la arestarea acestuia pentru trafic de droguri.

Mai multe publicații din Statele Unite scriu că administrația Trump plănuiește să trimită și 4.000 de pușcași marini în regiunea Caraibelor, aproape de coastele venezuelene.

Trump invocă lupta împotriva traficului de droguri pentru a justifica măsuri precum taxele vamale impuse Mexicului și arestările masive ale imigranților latino-americani considerați ilegali.

Guvernul american nu recunoaște victoria lui Maduro la ultimele alegeri prezidențiale din Venezuela și îl acuză că face parte dintr-o rețea internațională de trafic de droguri.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a descris marți guvernul venezuelean ca fiind un „cartel narco-terorist”, iar pe Nicolas Maduro l-a numit „șeful fugar al acestui cartel”.

Întrebată de jurnaliști despre posibilitatea desfăşurării de trupe americane în Venezuela, ea a spus că Trump va folosi „toate mijloacele” pentru a „împiedica drogurile să inunde SUA”.

După ce a numit noua recompensă oferită de Statele Unite pentru arestarea sa „patetică” și „o operațiune grosolană de propagandă politică”, Maduro a anunțat luni mobilizarea a 4,5 milioane de milițieni „pentru a asigura acoperirea întregului teritoriu” al Venezuelei.

Miliția venezueleană, creată de fostul președinte Hugo Chavez și condusă în prezent de succesorul său, Maduro, este formată, potrivit surselor oficiale, din cinci milioane de persoane, civili și rezerviști aflați sub comanda armatei.