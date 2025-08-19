International Maduro mobilizează milioane de milițieni, din cauza „amenințărilor” SUA







Nicolas Maduro, dictatorul de extremă stânga al Venezuelei, a anunțat, într-o conferință, mobilizarea a 4,5 milioane de milițieni, ca reacție la „amenințările” venite din partea Statelor Unite. „În această săptămână, voi activa un plan special cu peste 4,5 milioane de miliţieni pentru a asigura acoperirea întregului teritoriu naţional – miliţii care sunt pregătiţi, activaţi şi înarmaţi”, a spus acesta, potrivit France24.

Decizia vine după ce Washingtonul a mărit recompensa pentru arestarea sa și a început operațiuni antidrog în zona Caraibelor.

Președintele Venezuelei a criticat dur „reînnoirea amenințărilor extravagante, bizare și ciudate” din partea Statelor Unite.

Cifrele oficiale arată că miliția din Venezuela, fondată de predecesorul lui Maduro, Hugo Chavez, are aproximativ 5 milioane de membri, deși se estimează că numărul real este mai mic. Populația totală a Venezuelei este de aproximativ 30 de milioane de locuitori.

🇻🇪‼️ | Maduro anuncia el despliegue de 4,5 millones de milicianos armados para “proteger la nación” y llega a decir que hasta las guacamayas forman parte de sus tropas. pic.twitter.com/SDidnEruJ9 — UHN Plus (@UHN_Plus) August 19, 2025

Administrația președintelui american Donald Trump a dublat la începutul acestei luni recompensa oferită pentru arestarea lui Maduro, care este acuzat de trafic de droguri, la 50 de milioane de dolari.

Washingtonul, care nu recunoaște cele două victorii electorale anterioare ale lui Maduro, îl acuză că ar conduce o bandă de traficanți de cocaină numită Cartel de los Soles. Administrația Trump a anunțat luna trecută sancțiuni împotriva grupului și a administrației Maduro.

Armata americană ar fi trimis, de asemenea, mai multe nave în sudul Caraibelor, ca parte a acțiunilor lui Trump împotriva cartelurilor de droguri din America Latină.

„Suntem prezenți și în Caraibe... în marea noastră, pe teritoriul nostru, pe teritoriul Venezuelei”, a declarat ministrul de Interne Diosdado Cabello.

Deși nu a menționat în mod specific recentele acțiuni ale SUA, președintele Venezuelei a mulțumit celor care și-au exprimat sprijinul în fața a ceea ce el a numit „refrenul putred” al amenințărilor.

Maduro a cerut bazei politice a guvernului său să continue formarea milițiilor țărănești și muncitorești „în toate industriile”. „Puști și rachete pentru forțele țărănești! Pentru a apăra teritoriul, suveranitatea și pacea Venezuelei”, a declarat Maduro.