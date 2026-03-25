Acum 204 ani, cea mai importantă instituție de ordine publică își primea drapelul

Data de 25 martie este Ziua Poliției Române. Dar care este orginea acestei instituții?

În Grecia antică, prin „polis”, se înțelegea cetatea care era reprezentată de incinta fortificată, „asty”, terenul rural, „chora” și cetățenii „politai”. La Mesembria, cetate doriană de pe țărmul vestic al Mării Negre, Nisipurile de Aur, de azi din Bulgaria, existau „polițiștii”, astynomoi (numele Poliției în greaca modernă este astynomia) și gardienii legii (nomophylax, astăzi, denumire pentru gardienii de închisori în Grecia). Cetățenia se numea „politeia” care presupunea drepturi și obligații.

În Roma Antică, atribuțiile de Poliție le avea quaestorul care colabora cu procurorul, numit praetor. Nu întâmplător în perioada interbelică, în România, în Poliție, existau chestorii și pretorii, aceștia din urmă având atribuții administrative în subdiviziunile unei prefecturi numite „plasă/plăși”.

Quaestorul și praetorul se baza pe ofițeri numiți „decemviri stlitibus iudicandis” (cei ce urmăreau executarea mandatelor, 10 la număr), iar execuțiile erau pregătite de „triumviri capitales”. Falsurile monetare erau combătute de „triumviri monetales - auro, aero, argento, flendo feriundo”.

Forța militară de intervenție se numea „milita”. Statele occidentale tributare noțiunilor de greacă și latină au folosit termenul de „police” pentru forța cetățenească și „militia” pentru forța armată cetățenească.

Împăratul Constantin cel Mare a luat decizia în secolul IV să împartă forțele armate ale Imperiului Roman în „milites ripenses”, trupe de frontieră și „milites comitatenses”, trupe de interior.

Agia este o noțiune care provine din limba turcă. „Aga” era numele unui însărcinat cu oferirea de siguranță unei persoane. Ulterior, Aga a devenit un fel de șef al Poliției, iar Poliția se numea Agie. Agia avea o forță de intervenție, numită spătăria, unde acționau „neferii”. În epoca fanariotă, Agia era foarte importantă, având atribuția de a contribui la colectarea taxelor.

La 25 martie 1822, la București, domnitorul Grigore Dimitrie Ghica (1822-1828) a decis să îi ofere Marelui Agă Mihăiță Filipescu Steagul Agiei. Pe steag, era brodată icoana Bunei Vestiri, alături de sigla Agiei, într-o ghirlandă de aur. De atunci, Ziua Poliției Române a fost stabilită pe 25 martie în fiecare an.

Numele de Agie a încetat să mai fie folosit după ce s-au introdus Regulamentele Organice din 1 iulie 1831 la București și din 1 ianuarie 1832 la Iași. S-a introdus numele de Poliție. Orașele au început să aibă organizare polițienească. Documetele vorbesc despre „polițaiul orașului” sau despre „polițmaister”, nume care provine din germană „Polizei Meister”. Denumirea se întâlnește într-un oraș nou creat, cum este Turnu Severin (Noul Severin) întemeiat printr-un act (ofis) al guvernatorului militar rus al Principatelor, Pavel Kisselef. Vecinătatea cu Orșova, oraș aflat în Banatul controlat de Imperiul Habsburgic a impus adoptarea modelului administrativ german de organizare a forțelor polițienești locale.

În perioada premergătoare Unirii Principatelor ( și după cucerirea Independenței de Stat a României), Poliția a avut atribuții de ordine, siguranță, intelligence, fiind ajutată de ”corpul sluitorilor în jandarmi”, înstituție înființată de data asta în Moldova în timpul domniei lui Grigore Alexandru Ghica, la 3 aprilie 1850, când domnitorul a promulgat „Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi”.

