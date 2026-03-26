Războaiele pentru resurse au rădăcini adânci în istorie. Cum vor evolua conflictele de astăzi

Războaiele duse pentru resurse, o problemă cu rădăcini adânci în istorie. Și cele două conflicte actuale, din Ucraina și din Iran, au la bază aceeași motivație: resursele. Pe această temă a discutat Robert Turcescu, realizatorul podcastului difuzat, miercuri, pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România cu invitații săi, Florian Bichir și Liviu Mihaiu.

Din cele mai vechi timpuri, imperiile s-au dezvoltat pentru că au dus lupte pentru acumularea resurselor. Istoricul Florian Bichir a explicat că nici acum nu este nimic nou, dar are o nedumerire în privința conflictului din Iran.

„Tot timpul am avut astfel de momente, de la Imperiul Mongol, Imperiul Roman, care umblau după resurse. Adică nu e nimic nou sub Soare în privința războiului și a capacității de a avea resurse. Romanii au venit aici pentru aur și pentru a-și asigura granițele.

Problema care m-a îngrijorat, nefiind un geopolitician, dar cunoscând istoria, eu nu-mi dau încă seama dacă atacul ăsta al Americii asupra Iranului a fost făcut doar în slujba Israelului, care și-a atins obiectivele și bravo lor, pe drept cuvânt, n-ai ce să le reproșezi. E singura țară care a beneficiat de acest război”, a afirmat Bichir.

Istoricul vede un plan cu bătaie lungă al americanilor, care se pregătesc să încingă disputa cu China. Așa că războiul din Iran poate să fie parte a acestui scenariu sau doar o mișcare de moment la inițiativa Israelului. „SUA se pregătesc pentru marea înfruntare cu China. Se numesc scurgeri controlate.

În urmă cu doi ani, un înalt oficial de la Departamentul de Stat a spus că asta va fi confruntarea. Pentru că vor să nu lase China să ajungă să depășească flota americană. Mă gândesc dacă e un plan de a se închide cu Ucraina, de a rezolva și problema Iranului și a merge la pasul următor.

Sau că a fost ceva hazardat, pentru că Israel a aflat că în 8 săptămâni ăștia erau în stare să producă arma nucleare și atunci era un dezechilibru. După asta, în privinția războiului, restul ține de resurse, întotdeauna s-au dus războaie pentru resurse și se vor duce.

Nu am fi departe de vremurile în care omenirea sau marile corporații se bat între ele pentru apă, pentru petrol”, a mai afirmat invitatul emisiunii.