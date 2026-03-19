Cum ar încerca Donald Trump să-și construiască un stat paralele în SUA și să devină dictator

Acțiunile tot mai controversate ale lui Donald Trump, liderul de la Casa Albă, un subiect ce a fost dezbătut, joi, în podcastul realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Bogdan Comaroni, invitat la emisiune, alături de Octavian Hoandră, este de părere că Trump a început să joace un rol de dictator. Președintele SUA și-a creat un stat paralel și se mai bazează doar pe oameni despre care știe că-i sunt alături sută la sută.

„Donald Trump a ieșit de sub control și pare că patinează singur, cu familia, cu apropiații, cu tot ce-și construiește el acolo, ONU paralel cu Consiliul de Securitate, o poliție proprie. Democrații și republicanii au ajuns la un punct comun, că trebuie încheiată pacea în Iran. Asta e clar. Deci așa își face servicii paralele. Kash Patel e preocupat cu dosarul Epstein și nu este sigur pe Kash Patel”, a explicat jurnalistul.

Care a remarcat că Trump a virat-o spre rolul de dictator. „Trump, când a decis să intre în război fără să întrebe pe nimeni din Statele Unite, de acolo, nici Congresul, nici nimic, practic, și a plecat cu Netanyahu la război, și-a asumat un rol planetar. Și i-a intrat în cap că de acum încolo ăștia care trebuie să conducă lumea trebuie să fie dictatori.

Și atunci el a zis, bă, eu trebuie să devin dictatoru. La ce să mă mai învârt eu după ăștia cu congresul, alegeri, democrație? Eu sunt dictatorul Occidentului, eu am Europa de Vest, am tot ce-mi trebuie, stau la masă cu Putin care e pe partea aia, cu Xi și cu ăștia din din Orientul Mijlociu, ne referim la Netanyahu, pe care îl ajutăm să iasă jupânul din toată zona aia”.

Comaroni a explicat ce jocuri de imagine ar fi încercată să facă liderul de la Casa Albă în privința războiului pe care l-a declanșat în Iran. „El a spus, declarăm că am câștigat și revenim la matcă. Am distrus tot acolo, nave, tot. Și îl lăsăm pe Netanyahu să se ocupe. Țintea lui Trump era evidentă, atragerea Europei în război și pe urmă, NATO. Eu cred că în câteva zile, el trebuie să se decidă exact ce face”.