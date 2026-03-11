Nelson Mondialu, la un pas să se despartă de parteneră. Decizia, lăsată în mâinile fanilor

Nelson Mondialu, cunoscut pentru stilul de viață desprins din filmele cu mafioți, traversează o perioadă dificilă pe plan amoros. Creatorul de conținut le-a cerut urmăritorilor săi să decidă dacă ar trebui să se despartă de partenera sa, Liana, cunoscută și sub apelativul „Oconașa”. În mesajul publicat pe Facebook, acesta a explicat că se bazează pe răspunsurile date de fanii lui.

„Vă rog să decideți dacă să mă DESPART de #oconasafrumoasa sau nu!! Am toată încrederea în voi, urmăritorii mei… nu-mi vreți răul, sunteți ca și familia mea, de aceea mă bazez pe DECIZIA VOASTRA!! Mulțumesc”, a fosy mesajul lui.

În paralel, acesta și-a scos la vânzare o parte din proprietatea sa din Ciurila, care include jumătate din curte, garaj, cabană și livadă, pentru suma de 80.000 de euro.

Tensiunile nu sunt noi în familia lui Nelson Mondialu. În 2018, creatorul de conținut s-a despărțit de soție și a locuit o perioadă la hotel, declarând că se simțea presat și manipulat în relație. Într-o filmare de la acea vreme, el afirma că se gândește dacă să plece în lume, alături de veverița pe care o avea drept animal de companie.

După nunta fiului său, Nelson Mondialu a făcut declarații surprinzătoare despre viața personală a familiei sale. Într-un interviu recent, clujeanul, cunoscut pentru prezența activă pe rețelele sociale și pentru numeroasele controverse, a dezvăluit detalii despre adopția lui Livian, participant la emisiunea „Puterea Dragostei”.

Nelson a povestit că fiul său adoptiv nu și-a cunoscut niciodată părinții biologici și a aflat adevărul despre adopție abia la 18 ani. Potrivit acestuia, a considerat că acesta este momentul potrivit pentru a-i oferi informația direct, pentru a nu crea sentimente de lipsă de încredere sau confuzie. Totodată, părinții biologici ai lui Livian locuiesc în străinătate și nu au menținut legături cu România sau cu fiul lor adoptiv.

După nunta fiului său, Nelson Mondialu a stârnit noi reacții prin declarațiile sale despre viața personală. Celebrul clujean, recunoscut pentru aparițiile controversate și activitatea intensă pe rețelele sociale, a oferit detalii neștiute despre familia sa. Una dintre cele mai surprinzătoare declarații ale lui Nelson Mondialu a vizat adopția fiului său, Livian. Acesta a dezvăluit că tânărul nu și-a cunoscut niciodată părinții biologici și a aflat adevărul despre originea sa abia la 18 ani.