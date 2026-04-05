International

Warren Buffett analizează oprirea donațiilor către Fundația Bill & Melinda Gates pe fondul controverselor legate de Epstein

Comentează știrea
Warren Buffett și Bill Gates. Sursa foto: colaj EVZ
Din cuprinsul articolului

Warren Buffett a declarat că ar putea suspenda donațiile către Fundația Bill & Melinda Gates, pe fondul apariției unor informații privind legăturile cofondatorului Microsoft cu Jeffrey Epstein. Decizia nu este încă finală.

Buffett nu a luat încă o decizie finală privind continuarea donațiilor către Fundația Gates după dezvăluirile din dosarul Epstein

Warren Buffett a spus că ia în considerare posibilitatea de a opri contribuțiile sale anuale către Fundația Bill & Melinda Gates, după apariția unor informații noi legate de relațiile dintre cofondatorul Microsoft și Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat CNBC, în care investitorul american a precizat că nu a luat încă o decizie finală și că va urmări evoluția situației înainte de a se pronunța.

Nu trebuie să iau această decizie astăzi”, a spus Buffett.

Warren Buffett

Warren Buffett. Sursă foto: Captură de ecran Youtube

Buffett spune că nu a mai discutat cu Bill Gates de la apariția informațiilor din dosarul Epstein

În același interviu, Warren Buffett a declarat că nu a mai avut nicio discuție cu Bill Gates după ce în spațiul public au apărut informații privind legăturile acestuia cu Jeffrey Epstein.

El a descris în termeni pozitivi relația anterioară cu cofondatorul Microsoft, afirmând că cei doi au avut ”momente extraordinare împreună”.

Totuși, Buffett a precizat că dorește mai multă claritate în legătură cu informațiile apărute și că nu consideră potrivit să aprofundeze discuțiile până la clarificarea situației.

De asemenea, el a spus că nu crede că Bill Gates ar fi fost implicat în activități ilegale legate de Epstein, dar a menționat că apar noi informații pe măsură ce cazul este investigat și discutat public. „Am aflat lucruri pe care nu le știam despre ceva care se întâmplă de ani de zile”, a spus el.

Donațiile anuale de acțiuni Berkshire Hathaway, în așteptarea unei decizii

În centrul discuției se află angajamentul asumat de Buffett în 2006, când acesta a promis că va dona anual acțiuni din Berkshire Hathaway către Fundația Bill & Melinda Gates, pe parcursul vieții sale.

Condiția inițială a acordului era ca Bill sau Melinda Gates să fie implicați activ în conducerea fundației, iar fondurile să fie utilizate exclusiv în scopuri filantropice.

Ulterior, Buffett a spus că fundația nu va mai primi bani din averea sa după moarte.

În prezent, el a declarat că nu a stabilit încă dacă va continua sau nu aceste donații, alegând să aștepte clarificări suplimentare înainte de a lua o hotărâre.

Buffett vorbește despre investițiile Berkshire Hathaway și despre retragerea din funcția de CEO

Tot în cadrul interviului acordat CNBC, Warren Buffett a făcut referire și la strategia de investiții a Berkshire Hathaway, declarând că a început să își reducă expunerea pe Apple „prea devreme”, deși această participație rămâne cea mai importantă din portofoliul companiei, evaluată la aproximativ 58 de miliarde de dolari.

Investitorul în vârstă de 95 de ani a confirmat, de asemenea, că, deși s-a retras din funcția de director general al Berkshire Hathaway la sfârșitul anului trecut, își continuă activitatea zilnică la birou în calitate de președinte și participă în continuare la unele decizii de investiții.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale