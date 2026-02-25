Bill Gates, aventuri extraconjugale cu două rusoaice apropiate de Jeffrey Epstein

Bill Gates, cofondatorul Microsoft, s-a scuzat față de personalul fundației sale pentru legăturile pe care le-a avut cu miliardarul pedofil Jeffrey Epstein, recunoscând că acestea au pătat imaginea organizației, deși s-a delimitat de faptele magnatului, care s-a sinucis în detenție în 2019. Epstein fusese acuzat că a traficat sexual fete pentru membri ai elitelor politice și de afaceri, pe care îi găzduia la petreceri pe insula sa privată, conform agenției EFE.

„Îmi cer scuze față de celelalte persoane care s-au văzut implicate în asta din cauza greșelii pe care am făcut-o”, a spus Gates la o reuniune publică a fundației, conform unei înregistrări obținute de The Wall Street Journal.

„A fost o mare greșeală să petrec timp cu Epstein”, a mai spus Gates, cerându-și scuze și pentru că a dus directori ai fundației la întâlniri cu acel delincvent sexual.

Gates a recunoscut că a avut aventuri extraconjugale cu două rusoaice care erau în contact cu Epstein, dar a spus că acestea nu făceau parte din rețeaua de victime a miliardarului.

„Nu am făcut nimic ilegal. Nu am văzut nimic ilegal”, a susținut Gates. El a adăugat că imaginile recent publicate, împreună cu documentele din acest caz în care apare alături de femei, ale căror chipuri au fost blurate pentru a le proteja identitatea, corespund fotografiilor cerute de Epstein să fie realizate împreună cu asistentele sale după întâlniri.

„Ca să fie clar, nu am petrecut timp niciodată cu victimele, femeile care erau în jurul lui Epstein”, a insistat Gates.

Într-un interviu acordat publicației Nine News Australia și publicat în urmă cu câteva săptămâni, Gates a afirmat că l-a cunoscut pe Epstein în 2011 și că au luat masa împreună de mai multe ori, dar a negat că ar fi vizitat insula privată a miliardarului din Insulele Virgine.

Conform documentelor dezvăluite recent, în 2013 Epstein și-a trimis e-mailuri în care dădea de înțeles că Gates a avut aventuri extraconjugale cu rusoaice și că ar fi contractat o boală cu transmitere sexuală, situație în urma căreia Gates a încercat să-i administreze pe ascuns antibiotice soției sale, Melinda, de care a divorțat în 2021.

Gates a precizat că Epstein ar fi urmărit probabil să-l însceneze sau să-l șantajeze, deoarece e-mailurile respective nu au fost niciodată trimise. Totuși, cofondatorul Microsoft a recunoscut că a continuat să se întâlnească cu Epstein până în 2014, la mult timp după ce miliardarul pedofil pledase vinovat pentru că i-a cerut servicii sexuale unei minore în 2008 și după ce soția sa și-a exprimase îngrijorarea cu privire la legăturile lui cu Epstein.