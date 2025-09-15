Furtuni peste România. ANM a emis Cod galben de vânt puternic

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineață, un cod galben de vânt pentru zona montană a județului Cluj, la altitudini de peste 1.800 de metri. Avertizarea este valabilă între orele 9:30 și 12:30.

Meteorologii anunță intensificări ale vântului, cu rafale ce pot atinge viteze de 90–110 km/h. Fenomenele prognozate pot fi periculoase, deși sunt obișnuite pentru această perioadă a anului, anunță ANM.

Meteorologii avertizează că atenționările meteorologice se actualizează în funcție de durata și gravitatea fenomenelor. Avertizările pentru fenomene periculoase imediate sunt emise pentru perioade de maximum șase ore.

În sudul României, temperaturile vor fi ușor peste media obișnuită pentru această perioadă, în timp ce în restul țării se vor menține aproape de valorile normale. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, cu înnorări mai accentuate în regiunile estice, sud-estice și parțial în centrul țării, unde sunt posibile averse și descărcări electrice.

În Carpații Orientali, cantitățile de precipitații vor ajunge izolat la 15–20 l/mp. Spre seară și noaptea, norii se vor risipi treptat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări izolate în sudul Banatului, vestul Olteniei și în zona litoralului. Temperaturile maxime vor oscila între 20 și 30 de grade, iar minimele între 4 grade în depresiunile intramontane și 17 grade la malul mării.

În săptămâna 15–22 septembrie, vremea va fi apropiată de normalul climatologic al perioadei. Temperaturile se vor menține în limitele obișnuite pentru mijloc de septembrie. Cele mai importante precipitații sunt așteptate în nordul extrem al țării, în timp ce sud-vestul va fi mai ferit de ploi. În restul teritoriului, regimul pluviometric nu va aduce surprize, menținându-se la nivelurile tipice pentru această perioadă.