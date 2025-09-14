Prognoza meteo, 14 septembrie. Vremea se încălzește la final de weekend. Temperaturi de vară în unele regiuni

În următoarele ore, temperaturile vor fi mai ridicate față de cele specifice acestei perioade. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, însă în Banat, Crișana și Maramureș vor apărea înnorări, averse și descărcări electrice. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), maximele vor atinge pragul de 30 de grade.

Spre seară, ploile se vor extinde și în vestul Olteniei, dar și în vestul și nord-vestul Transilvaniei. Pe parcursul nopții, nebulozitatea va crește, iar precipitațiile se vor răspândi în întreaga Transilvanie, în Oltenia, în vestul Munteniei și, local, în restul Munteniei și în Moldova.

Pe alocuri, cantitățile de apă vor fi mai importante, depășind 15–25 l/mp. Vântul va sufla slab până la moderat, însă în vest și nord-est se va intensifica, cu rafale de 50–60 km/h, iar în celelalte zone va avea intensificări trecătoare, dar mai slabe.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, iar cele minime între 5 grade în depresiunile din estul Carpaților și 18 grade pe litoral. Izolat, dimineața și noaptea, va fi ceață.

În Capitală, valorile termice se vor menține ridicate. Cerul va fi variabil, însă în a doua parte a nopții sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla moderat, cu intensificări ușoare după-amiaza și seara, când rafalele pot atinge până la 40 km/h. Temperatura maximă va urca la 25–27 de grade, iar minima se va situa între 11 și 13 grade.

În acest interval, temperaturile se vor încadra în valorile normale pentru mijloc de septembrie. În nordul extrem sunt așteptate ploi mai consistente, în timp ce sud-vestul va fi mai ferit de precipitații. În restul țării, regimul pluviometric se va menține la niveluri obișnuite pentru această perioadă.

În ultima săptămână de septembrie, temperaturile vor fi similare cu mediile climatologice specifice sfârșitului de lună. Precipitațiile se vor încadra, în general, în limite normale, însă în nord, centru și est ar putea fi ușor deficitare.

Prima parte a lunii octombrie va aduce o vreme instabilă, dar fără abateri semnificative de la mediile obișnuite. Temperaturile se vor situa la valori normale pentru această perioadă, iar cantitățile de precipitații estimate vor fi, de asemenea, apropiate de nivelul mediu al săptămânii.