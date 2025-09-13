Vremea

Prognoza meteo, 13 septembrie. Vreme instabilă, averse şi descărcări electrice în weekend. Unde va fi mai cald

Prognoza meteo, 13 septembrie. Vreme instabilă, averse şi descărcări electrice în weekend. Unde va fi mai caldToamnă. Sursa foto: Freepik
În majoritatea regiunilor, temperaturile vor fi mai ridicate decât media normală pentru această perioadă a anului, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Cerul va fi temporar noros, cu averse și descărcări electrice, mai frecvente la munte și izolat în restul teritoriului.

Prognoza meteo, 13 septembrie. Vânt și ploi abundente în mai multe județe

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului, unde, mai ales noaptea, rafalele vor depăși 55–60 km/h. În alte zone, intensitatea vântului va fi mai redusă.

Maximele termice se vor situa între 22 și 30 de grade, iar minimele între 6 grade, în depresiunile estice ale Transilvaniei, și 21 de grade în sudul Banatului. Dimineața se va semnala ceață.

ANM, avertizare de vreme instabilă

Până la miezul nopții, precipitațiile se vor concentra în special în jumătatea de est a țării și în zonele montane. În acest sens, meteorologii au emis o avertizare de vreme instabilă.

Cantitățile de apă vor fi semnificative, frecvent între 15 și 20 l/mp, iar local vor depăși 30 l/mp. În anumite regiuni, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar temperaturile vor fi mai scăzute decât media obișnuită pentru această perioadă.

Toamnă. Sursa foto: Freepik

Prognoza meteo, 13 septembrie. Vremea în Capitală

Vremea va fi ușor mai caldă decât media obișnuită pentru această perioadă. Cerul va prezenta intervale cu înnorări, mai ales în prima parte a zilei, când sunt posibile ploi slabe.

Vântul va sufla moderat pe parcursul zilei, cu viteze de până la 30–35 km/h, și va slăbi noaptea. Temperatura maximă va ajunge în jur de 27 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 12 și 14 grade.

