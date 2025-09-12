Vremea

Se schimbă vremea în Republica Moldova. Scad temperaturile și vin ploile

Se schimbă vremea în Republica Moldova. Scad temperaturile și vin ploile
Vremea se schimbă radical în Republica Moldova, începând de astăzi. Valorile termice încep să scadă, sub normalul acestei perioade, cerul va fi înnorat în toată țara și va ploua în mai multe zone, conform specialiștilor meteo. Maximele vineri se vor încadra între 16 și 21 de grade Celsius, minima pe timp de noapte va fi de 14 grade.

Vreme în schimbare, în Republica Moldova, vineri, 12 septembrie

Va ploua abundent în toate regiunile, excepție vor face centrul și sud-estul țării, acolo unde norii vor fi prezenți pe tot parcursul zilei și e posibil să cadă precipitații neînsemnate cantitativ. Vântul va sufla cu intensificări în nord, sud și sud-est. Se vor înregistra 16 grade Celsius la Bălți, vor fi câte 17 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, câte 20 de grade la Chișinău și Cahul și 21 de grade Celsius la Ștefan-Vodă. Mâine, maximele vor fi de 21 - 25 de grade Celsius, cerul rămâne înnorat în toată țara, dar nu sunt șanse de apariție a precipitațiilor.

Vremea, prognoza meteo

Vremea. Sursa foto. Pixabay

Cresc temperaturile în România

Azi, în România, valorile termice din timpul zilei vor crește în majoritatea zonelor și se vor situa peste cele specifice perioadei, conform celor de la ANM.

Cerul va avea înnorări temporare și va ploua și sub formă de aversă, pe parcursul zilei la munte, local în sudul, centrul și nordul țării și izolat în rest, iar noaptea pe arii restrânse în regiunile nord-vestice. Izolat vor fi descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor depăși 10…15 l/mp.

Au început exercițiile militare Rusia-Belarus. Polonia vorbește despre „zile critice”
Au început exercițiile militare Rusia-Belarus. Polonia vorbește despre „zile critice”
Octombrie vine cu ploi și frig. Prognoza ANM pentru patru săptămâni
Octombrie vine cu ploi și frig. Prognoza ANM pentru patru săptămâni

Vor fi 22 - 29 de grade Celsius

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului și izolat în restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 29 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 grade Celsius în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade în sudul Banatului. Mai ales dimineața, pe arii restrânse va fi ceață.

În București, maxima ajunge la 27 de grade Celsius, minima va fi de 12 - 14 grade.

 

