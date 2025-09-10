Vremea Temperaturi ridicate și cer parțial înnorat, azi, în Republica Moldova







Valorile termice din Republica Moldova rămân ridicate și astăzi, aproape de media normală pentru această perioadă a anului, conform anunțului făcut de specialiștii meteo. Vremea rămâne în general frumoasă, nu sunt șanse de precipitații, chiar dacă în unele momente ale zilei cerul va fi acoperit de nori. Cu excepția centrului țării, se vor consemna înnorări parțiale. Vântul va sufla moderat, fără intensificări.

Maximele de miercuri vor fi cuprinse între 26 și 27 de grade Celsius, în timpul nopții se va consemna o minimă de 13 grade Celsius. Se vor înregistra 26 de grade Celsius la Ștefan-Vodă, vor fi câte 27 de grade la Briceni, la Bălți, la Rîbnița, Chișinău și la Cahul. Mâine, maximele vor fi în scădere și vor ajunge la nivelul de 23 - 26 de grade Celsius. Cerul va fi înnorat în toată țara.

În România, azi, vremea se va menţine mai caldã decât în mod obişnuit pentru această dată în cea mai mare parte a ţării. De asemenea, va rãmâne călduroasă în regiunile sudice, conform ANM.

Cerul va avea înnorări temporar accentuate, exceptând ziua regiunile sud-estice unde va fi variabil. Vor fi perioade cu averse şi descărcări electrice în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, vestul Olteniei şi nordul Moldovei. Totodată, seara şi noaptea local şi în restul teritoriului. Pe spaţii mici vor fi cantităţi de apă însemnate (15…25 l/mp) şi izolat vor fi posibile căderi de grindină.

Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificări în vest, sud-vest şi nord-est, dar de scurtă durată şi asociat averselor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 23 şi 32 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 11 şi 21 de grade Celsius.

În Capitală, maximele vor fi de 30 - 32 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu înnorări la lăsarea serii şi în cursul nopţii, atunci când temporar va ploua. Vântul va sufla în general moderat ziua, apoi va mai slăbi treptat în intensitate. Temperatura minimã va fi de 16 spre 17 grade Celsius.