Prognoza meteo, 15 septembrie. Vreme mai caldă în sud, ploi și descărcări electrice în est și centru

Săptămâna începe cu temperaturi ușor mai ridicate față de cele specifice acestei perioade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), ploile vor fi prezente doar în anumite regiuni.

În sudul României, temperaturile vor fi ușor peste media normală, în timp ce în celelalte regiuni se vor apropia de valorile obișnuite pentru această perioadă. Ziua, cerul va fi variabil, cu înnorări mai frecvente în est, sud-est și parțial în centru, unde se vor semnala averse și descărcări electrice.

În Carpații Orientali, cantitățile de apă pot ajunge izolat la 15–20 l/mp. Spre seară și noaptea, norii se vor risipi treptat. Vântul va fi în general slab și moderat, cu intensificări izolate în sudul Banatului, vestul Olteniei și în zona litoralului.

Temperaturile maxime vor varia între 20 și 30 de grade, iar minimele între 4 grade în depresiunile intramontane și 17 grade la malul mării. Pe timpul nopții, pe alocuri, se va forma ceață.

În Capitală, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei. Ziua, cerul va fi temporar noros și nu sunt excluse ploi de scurtă durată, dar noaptea se va însenina.

Vântul va sufla slab până la moderat. Maximele se vor situa în jur de 27–28 de grade, iar minimele între 12 și 14 grade.

În săptămâna 15 – 22 septembrie, România va avea parte de o vreme apropiată de normalul climatologic al perioadei. Temperaturile se vor menține în limite obișnuite pentru mijloc de septembrie. Cele mai consistente ploi sunt așteptate în nordul extrem al țării, în timp ce sud-vestul va rămâne mai ferit de precipitații. În rest, regimul pluviometric nu va aduce surprize, menținându-se la nivelurile tipice acestei luni.

Spre final de septembrie, valorile termice vor continua să se alinieze mediilor climatologice. Precipitațiile se vor încadra, în general, în limite normale, însă în nord, centru și est acestea ar putea fi ceva mai reduse față de așteptări.

Debutul lunii octombrie se anunță cu o vreme ușor instabilă, dar fără abateri semnificative față de normele climatice. Temperaturile vor rămâne în jurul mediilor specifice perioadei, iar ploile estimate vor fi apropiate de nivelul obișnuit pentru această perioadă de toamnă.