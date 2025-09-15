Vremea

Prognoza meteo, 15 septembrie. Vreme mai caldă în sud, ploi și descărcări electrice în est și centru

Comentează știrea
Prognoza meteo, 15 septembrie. Vreme mai caldă în sud, ploi și descărcări electrice în est și centruToamnă. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Săptămâna începe cu temperaturi ușor mai ridicate față de cele specifice acestei perioade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), ploile vor fi prezente doar în anumite regiuni.

Prognoza meteo, 15 septembrie. Zi cu temperaturi de vară

În sudul României, temperaturile vor fi ușor peste media normală, în timp ce în celelalte regiuni se vor apropia de valorile obișnuite pentru această perioadă. Ziua, cerul va fi variabil, cu înnorări mai frecvente în est, sud-est și parțial în centru, unde se vor semnala averse și descărcări electrice.

În Carpații Orientali, cantitățile de apă pot ajunge izolat la 15–20 l/mp. Spre seară și noaptea, norii se vor risipi treptat. Vântul va fi în general slab și moderat, cu intensificări izolate în sudul Banatului, vestul Olteniei și în zona litoralului.

Temperaturile maxime vor varia între 20 și 30 de grade, iar minimele între 4 grade în depresiunile intramontane și 17 grade la malul mării. Pe timpul nopții, pe alocuri, se va forma ceață.

Ce poți face dacă ai fost concediat în mod abuziv și cum poți contesta decizia angajatorului
Ce poți face dacă ai fost concediat în mod abuziv și cum poți contesta decizia angajatorului
Ședință CSAT după intrarea dronei rusești în spațiul aerian. Moșteanu: Trebuie să fim pregătiți
Ședință CSAT după intrarea dronei rusești în spațiul aerian. Moșteanu: Trebuie să fim pregătiți
soare

Soare. Sursa foto: Freepik

Temperaturi ridicate în București

În Capitală, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei. Ziua, cerul va fi temporar noros și nu sunt excluse ploi de scurtă durată, dar noaptea se va însenina.

Vântul va sufla slab până la moderat. Maximele se vor situa în jur de 27–28 de grade, iar minimele între 12 și 14 grade.

Prognoza meteo pentru zilele următoare

În săptămâna 15 – 22 septembrie, România va avea parte de o vreme apropiată de normalul climatologic al perioadei. Temperaturile se vor menține în limite obișnuite pentru mijloc de septembrie. Cele mai consistente ploi sunt așteptate în nordul extrem al țării, în timp ce sud-vestul va rămâne mai ferit de precipitații. În rest, regimul pluviometric nu va aduce surprize, menținându-se la nivelurile tipice acestei luni.

Spre final de septembrie, valorile termice vor continua să se alinieze mediilor climatologice. Precipitațiile se vor încadra, în general, în limite normale, însă în nord, centru și est acestea ar putea fi ceva mai reduse față de așteptări.

Debutul lunii octombrie se anunță cu o vreme ușor instabilă, dar fără abateri semnificative față de normele climatice. Temperaturile vor rămâne în jurul mediilor specifice perioadei, iar ploile estimate vor fi apropiate de nivelul obișnuit pentru această perioadă de toamnă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:34 - Ce poți face dacă ai fost concediat în mod abuziv și cum poți contesta decizia angajatorului
08:28 - Marco Rubio la Zidul Plângerii, în plin val de atacuri israeliene asupra Gaza
08:21 - Analiză Politico. Lecornu, „ultimul pariu” al lui Macron. Noul premier vrea să evite criza economică a Franței
08:15 - Ședință CSAT după intrarea dronei rusești în spațiul aerian. Moșteanu: Trebuie să fim pregătiți
08:08 - Top 5 mâncăruri românești „grele” pentru sănătate. Românii le consumă cu plăcere
08:01 - Cum se calculează pensia alimentară și ce riscă părinții care nu o plătesc

HAI România!

Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
România între spioni, profeți și analfabeți
România între spioni, profeți și analfabeți

Proiecte speciale