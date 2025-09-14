Cod galben de vânt puternic în șase județe. Zonele cu ploi torențiale

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o avertizare cod galben de intensificări ale vântului în șase județe și în jumătatea vestică a Carpaților Meridionali, valabilă până la ora 20:00. În plus, în anumite zone se vor înregistra ploi torențiale de scurtă durată, cu cantități moderate de precipitații.

Meteorologii au anunțat că, pe parcursul zilei de duminică, 14 septembrie, vântul va avea intensificări în mai multe zone din țară.

În județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, în zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, rafalele vor ajunge la 50–70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, viteza vântului va depăși 90–100 km/h. Local și temporar, intensificări cu 40–45 km/h se vor înregistra și în regiunile sudice, estice și centrale.

În intervalul 14 septembrie, ora 13:00 - 15 septembrie, ora 10:00, meteorologii anunță averse moderate cantitativ.

„Din după-amiaza zilei de duminică (14 septembrie) vor fi perioade cu averse, însoțite pe alocuri de descărcări electrice, la început în Banat, Crișana și Maramureș, apoi și în Transilvania și cea mai mare parte a zonei montane. Cantitățile de apă acumulate vor fi local de 15...20 l/mp și izolat de 30...40 l/mp”, au mai anunțat meteorologii.

Pentru Municipiul București, ANM precizează că, în intervalul 14 septembrie, ora 10:00 – 15 septembrie, ora 10:00, vremea va fi normală din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil, cu înnorări în a doua parte a nopții.

Vântul va sufla moderat, cu intensificări ușoare după-amiaza și seara, când rafalele vor atinge până la 40 km/h. Temperatura maximă se va situa între 26 și 27 de grade, iar minima între 12 și 13 grade. Meteorologii mai menționează că Municipiul București nu se va afla sub incidența unui mesaj de vreme severă.