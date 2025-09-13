Cod galben de vânt puternic. Harta cu județele afectate, emisă de ANM

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis două atenţionări Cod galben de intensificări ale vântului în 11 judeţe. Alerta intră în vigoare sâmbătă seara şi rămâne valabilă până duminică seara.

Meteorologii anunță că, de sâmbătă, ora 20:00, până duminică, ora 8:00, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-60 km/h în judeţul Caraş-Severin și în jumătatea de vest a Carpaţilor Meridionali. La altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor ajunge la 80-90 km/h.

Atenţionarea vizează, pe lângă judeţul Caraş-Severin parţial, şi judeţele Hunedoara, Alba, Sibiu, Gorj şi Vâlcea.

Meteorologii avertizează că duminică, între orele 8:00 și 20:00, vântul va sufla cu intensificări de 50-70 km/h în judeţele Caraş-Severin, Timiş, Arad, Botoşani, în zona joasă a judeţelor Suceava şi Neamţ, precum şi în jumătatea de vest a Carpaţilor Meridionali. La altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90-100 km/h.

Atenţionarea vizează parţial şi judeţele Hunedoara, Gorj, Alba, Sibiu şi Vâlcea.

Temperaturile maxime vor fi între 22 și 30 de grade, iar cele minime între 6 grade, în depresiunile estice ale Transilvaniei, și 21 de grade în sudul Banatului. Până la miezul nopții, precipitațiile se vor concentra în special în jumătatea de est a țării și în zonele montane.

Sâmbătă, vremea în București va fi destul de răcoroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi între 12 și 14 grade, potrivit ANM.

Instabilitatea atmosferică se va accentua în vest și nord-vest. Aversele și descărcările electrice vor apărea în Banat, Crișana și Maramureș, iar spre seară, și în Oltenia, vestul Munteniei și Transilvania. Noaptea, ploile se vor extinde, iar local se vor acumula cantități de apă de peste 15-25 l/mp. Temperaturile maxime vor fi între 21 și 30 de grade, iar cele minime între 5 și 18 grade. Vântul va avea intensificări temporare în vest și nord-est.

Vremea va fi normală din punct de vedere termic în Capitală. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat, cu ușoare intensificări după-amiaza și seara, când rafalele vor ajunge la 35-40 km/h. Temperatura maximă va fi între 25 și 27 de grade.