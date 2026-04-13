Un robot casnic cu AI care gătește, face curățenie și îți organizează programul

Un nou pas în evoluția tehnologiei domestice a fost făcut odată cu lansarea unui robot casnic bazat pe inteligență artificială, conceput pentru a prelua o mare parte din responsabilitățile zilnice din locuință, informează Fox News.

Echipat cu sisteme avansate de învățare automată, robotul este capabil să gătească diverse preparate, să mențină curățenia în casă și să organizeze programul zilnic al proprietarului. Prin intermediul senzorilor și al algoritmilor inteligenți, acesta învață preferințele utilizatorului și își adaptează comportamentul în funcție de nevoile specifice ale fiecărei gospodării.

Deși la prima vedere pare o promisiune greu de crezut, compania chineză UniX AI garantează că viitorul în care roboții gestionează activitățile zilnice este mai aproape decât se estimează în mod obișnuit.

Modelul său recent, Panther, nu este limitat la o singură funcție, așa cum se întâmplă în cazul multor dispozitive actuale. Robotul a fost proiectat pentru a îndeplini o gamă variată de sarcini: se poate deplasa autonom prin locuință, poate manipula obiecte și poate executa secvențe complexe de acțiuni fără a necesita supraveghere constantă.

Un aspect esențial care atrage atenția este faptul că UniX AI a depășit etapa testelor controlate. Sistemul este deja evaluat în locuințe reale și în diverse instituții.

Dispozitivul are o înălțime de aproximativ 1,75 metri și o greutate de circa 77 de kilograme. Spre deosebire de roboții umanoizi clasici, acesta se deplasează pe roți, o alegere tehnică ce îi oferă mai multă stabilitate și un consum energetic redus. În aceste condiții, autonomia ajunge între 6 și 12 ore, în funcție de intensitatea utilizării.

Interacțiunea cu utilizatorii este facilitată de un sistem audio format din șase microfoane, care îi permite să recepționeze și să interpreteze comenzile vocale într-un mod natural. În același timp, brațele robotice articulate, capabile să manipuleze obiecte de până la 11 kilograme, îi oferă precizia necesară pentru sarcini precum ridicarea și așezarea obiectelor în locuri bine definite.

La nivel intern, robotul integrează o suită complexă de senzori și echipamente de navigație. Camerele și senzorii contribuie la identificarea obiectelor și a spațiilor, în timp ce tehnologia LiDAR îi permite să cartografieze mediul și să evite obstacolele, adaptându-se la configurația locuinței.

Dincolo de specificațiile tehnice, punctul forte al acestui sistem este capacitatea de a duce sarcinile la bun sfârșit fără intervenții repetate. Robotul nu se limitează la acțiuni izolate, ci poate executa secvențe complete de activități în mod autonom.

Demonstrațiile recente arată că robotul poate pregăti alimente, organiza diverse obiecte și interacționa cu electrocasnicele, chiar și în condițiile imprevizibile ale unei locuințe reale.

Sistemele moderne de robotică sunt testate tot mai des în scenarii domestice, unde li se cere să îndeplinească activități aparent banale, dar esențiale pentru viața de zi cu zi, cum ar fi:

Pregătește mese simple și gestionează treburile din bucătărie,

Ajută la rutinele de bază, cum ar fi pregătirea de dimineață,

Face curat în camere,

Strânge și pune la loc obiectele,

Mută ​​obiecte dintr-un loc în altul,

Gestionează sarcinile de spălătorie, cum ar fi mutarea hainelor și uscarea lor

Deși aceste sarcini pot părea ușor de realizat pentru oameni, ele reprezintă provocări semnificative pentru mașini. Manipularea diverselor obiecte, deplasarea în spații înguste și adaptarea la dezordinea obișnuită dintr-o locuință sunt aspecte complexe care testează limitele tehnologiei actuale.