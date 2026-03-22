Un robot care poate juca tenis a reușit să învețe să joace contra oamenilor

Un robot umanoid a făcut primul său pas în lumea tenisului, demonstrând că poate juca alături de oameni. Spre surprinderea tuturor, acesta nu doar că lovește mingea, ci și calculează strategii, anticipând unde să o plaseze pentru a crea dificultăți adversarului, informează techradar.com.

Robotul umanoid jucător de tenis ar putea rescrie regulile jocului. Imaginați-vă Wimbledon-urile viitorului, în care un profesionist aflat pe locul cinci se înfruntă cu un robot clasat pe locul șase, o confruntare care până nu demult părea desprinsă din science fiction, dar care astăzi se apropie de realitate. Secretul? Compania Galbot și tehnologia sa inovatoare.

Până acum, cei mai avansați roboți sportivi, capabili să execute mișcări complexe precum karate, box sau parkour, erau fie controlați de la distanță, fie programați să efectueze un set fix de acțiuni.

Însă Galbot și echipa sa de cercetători au schimbat această paradigmă: prin aplicarea unei forme minimale de învățare, ei au reușit să învețe un robot să joace tenis împotriva unui oponent uman, reacționând la mișcările acestuia în mod surprinzător de natural.

Cercetătorii au creat un program pentru învățarea abilităților atletice umanoide în tenis din date imperfecte ale mișcărilor jucătorilor umani, integrat în sistemul LATENT. Spre deosebire de metodele tradiționale, care necesită antrenamente detaliate pentru a reproduce întreaga gamă de abilități umane în tenis, LATENT se concentrează pe „fragmente de mișcare”, elemente esențiale care reflectă abilitățile primitive folosite în joc.

Surprinzător, echipa a reușit să transforme aceste fragmente, considerate date „imperfecte”, în informații suficiente pentru ca robotul să înțeleagă și să reproducă aceste abilități de bază în situații reale în tenis.

Robotul, un Unitree G1, folosește aceste fragmente pentru a interpreta și reacționa în timpul jocului. Potrivit cercetătorilor, el poate „să lovească constant mingile primite, chiar și în situații imprevizibile, și să le returneze în zonele țintă de pe teren”.

Descrierea poate părea tehnică, dar videoclipul demonstrativ arată exact amploarea progresului: Unitree G1 joacă tenis cu o abilitate remarcabilă și, în anumite momente, îl depășește chiar pe partenerul uman de joc.

Cercetătorii menționează în rezumatul studiului lor că robotul umanoid poate susține schimburi de mingi stabile cu multe lovituri precise meciul cu jucătorul uman.

La prima vedere, privitorul ar putea crede că omul este indulgent cu robotul sau că direcționează mingea intenționat către acesta. Totuși, cum explicăm faptul că robotul returnează constant voleul și plasează mingea acolo unde adversarul uman nu se află? Comportamentul său denotă o competitivitate clară.

Evident, robotul mai are loc de perfecționare. Uneori pare că se află la limita echilibrului, iar racheta îi pare lipită de brațul drept. Nu este clar cum ar reacționa la o lovitură care trece peste capul său metalic. Chiar și așa, de la returnările precise la reverele ingenioase, de la jocul rapid de picioare până la capacitatea de a rămâne în picioare, Galbot/LATENT oferă un spectacol captivant.

Nici nu este greu de imaginat următorul pas: un robot de acest tip ar putea susține meciuri demonstrative împotriva unor campioni precum Rafael Nadal sau Novak Djokovic.