Momente ridicole cu roboții chinezești. Unul a trebuit „reținut” de polițiști pentru că a speriat o bătrână

Internauții au reacționat cu umor după apariția unor imagini în care polițiștii par să fi „reținut” un robot acuzat că ar fi speriat o femeie în vârstă. Episodul neobișnuit a stârnit rapid valuri de comentarii pe rețelele sociale, mulți utilizatori tratând situația ca pe o scenă desprinsă dintr-un film SF, informează futurism.com.

Potrivit relatărilor, robotul ar fi provocat momente de panică unei femei în vârstă, iar intervenția polițiștilor a fost surprinsă în imagini care s-au răspândit rapid pe internet. În fotografii, agenții apar în timp ce „imobilizează” dispozitivul, scenă care a stârnit numeroase glume în mediul online.

Incidentul a avut loc în Macao, unde un robot a fost escortat de polițiști după ce ar fi speriat o bătrână, ajunsă ulterior la spital. Informația a fost relatată de publicațiile Macau Post și South China Morning Post.

Potrivit poliției, citate de postul public de televiziune TDM, întâmplarea s-a petrecut joia trecută, în apropierea unui complex rezidențial din cartierul Patane. Femeia, în vârstă de 70 de ani, mergea pe stradă în jurul orei 21:00 și se uita la telefon, când a observat brusc în spatele ei un robot umanoid, modelul Unitree G1, care părea să o urmărească.

Reacția femeii a fost departe de a fi una favorabilă. Videoclipul devenit viral pe internet o surprinde în timp ce îl ceartă pe robot, în fața unui mic grup de trecători care asistau la scenă. Potrivit relatărilor, femeia era deranjată de faptul că robotul ar fi speriat-o.

„Îmi faci inima să bată mai tare! Ai atâtea lucruri de făcut, ce rost are să te joci? Ești nebun?”, a strigat femeia.

În timpul reproșurilor, robotul ridică ambele brațe, gest care ar putea fi interpretat fie ca o încercare de a-și cere scuze, fie ca un semn de stânjeneală. Oricare ar fi explicația, momentul nu pare să fi contribuit la calmarea situației.

Ulterior, imaginile îi arată pe doi polițiști care escortează robotul mecanic, într-o scenă neobișnuită ce pare desprinsă dintr-o comedie. La un moment dat, unul dintre agenți își așază chiar mâna pe umărul robotului, gest care conferă întregii situații o notă surprinzător de umană.

Potrivit informațiilor apărute, robotul aparținea unui centru educațional din Macao și era folosit în zonă pentru activități promoționale. Dispozitivul a fost returnat operatorului său, un bărbat în vârstă de 50 de ani. Poliția i-a atras însă atenția să fie mai atent atunci când utilizează robotul în spații publice.

Potrivit lui Towin Mak, reprezentant al centrului educațional care deținea robotul, situația s-a produs în momentul în care dispozitivul părăsea zona în care fusese folosit. Conform explicațiilor oferite pentru TDM, femeia s-a oprit chiar pe alee pentru a-și verifica telefonul.

Robotul, incapabil să o ocolească în acel moment, a rămas pur și simplu în spatele ei, așteptând să poată continua deplasarea. Când aceasta s-a întors și a observat robotul cu luminile aprinse, apariția neașteptată a speriat-o, mai ales că incidentul a avut loc la o oră târzie.

Deși totul pare să fi fost doar o situație accidentală, femeia a acuzat ulterior o stare de rău. După sosirea poliției, ea a spus că nu se simte bine și a solicitat să fie transportată la spital. Medicii au examinat-o și i-au acordat îngrijiri, iar după scurt timp a fost externată. Femeia a declarat că nu intenționează să depună plângere, iar poliția a precizat că nu a existat niciun contact fizic și nici răni.

Povestea a devenit rapid virală în rândul utilizatorilor de internet. Mulți s-au amuzat de imaginile cu polițiștii care păreau să escorteze micul android, glumind că robotul ar fi fost „arestat”. În același timp, incidentul a alimentat discuții mai serioase despre etica și siguranța roboților care funcționează în spații publice alături de oameni. Modelul Unitree G1 este tot mai des întâlnit în locuri publice din China și a devenit popular în special datorită aparițiilor sale pe rețelele sociale