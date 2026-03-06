Un bărbat a fost operat de cancer la prostată cu un robot controlat de la distanță

Un moment considerat istoric pentru domeniul medical a fost consemnat recent, după ce un bărbat de 62 de ani a devenit primul pacient operat cu ajutorul unui robot chirurgical controlat de la distanță, informează The Sun.

Mai exact, un bărbat britanic de 62 de ani a devenit primul pacient din Regatul Unit operat cu ajutorul unui robot controlat de la o distanță de aproximativ 2.400 de kilometri, într-o intervenție considerată de specialiști drept „un moment de referință pentru medicina modernă”.

Pacientul, Paul Buxton, a fost supus unei operații pentru cancer de prostată în propria locuință din Gibraltar, în timp ce chirurgul care a realizat intervenția se afla la Londra. Procedura a fost realizată prin intermediul unui sistem chirurgical robotic, manevrat de la distanță prin internet.

La doar patru zile după intervenție, bărbatul a declarat că se simte „fantastic” și a subliniat că această metodă i-a permis să evite o deplasare de aproximativ trei săptămâni în Marea Britanie pentru tratament.

Operația a fost coordonată de profesorul chirurg Prokar Dasgupta, de la London Clinic, care a utilizat aceeași tehnologie robotică ce ar fi fost folosită și dacă intervenția ar fi avut loc direct în sala de operație.

Potrivit medicilor, conexiunea dintre Londra și Gibraltar a avut un timp de întârziere extrem de redus, de aproximativ 0,06 secunde.

Sistemul robotic este controlat manual de chirurg, printr-o consolă similară cu cele folosite la jocurile video, iar medicul urmărește în timp real evoluția intervenției pe un ecran, ghidând cu precizie instrumentele chirurgicale.

La St. Bernard’s Hospital, o echipă de chirurgi era pregătită în sala de operație pentru a prelua intervenția în cazul în care conexiunea s-ar fi întrerupt. Profesorul Dasgupta a descris procedura drept un moment de referință, subliniind că intervenția s-a desfășurat în condiții foarte bune.

Potrivit acestuia, robotul chirurgical este operat integral de la o consolă, prin intermediul unor linii de comunicație de mare viteză, care generează o întârziere de aproximativ 60 de milisecunde. Medicul a explicat că această întârziere este atât de mică încât creează senzația că se află chiar în sala de operație din Gibraltar.

„Întârzierea dintre cele două părți îmi păcălește creierul să creadă că sunt în Gibraltar”, a explicat chirurgul.

Profesorul consideră că tehnologia deschide perspective importante pentru medicină. În opinia sa, avantajele umanitare pot fi considerabile, deoarece sistemul permite tratamentul pacienților aflați în regiuni izolate sau în comunități mici. Astfel, specialiști de top ar putea interveni de la distanță, aducând expertiza lor oriunde este nevoie.

În prezent, chirurgia pentru cancerul de prostată se numără printre domeniile medicale în care robotica este cel mai avansată. Utilizarea acestor sisteme contribuie la scurtarea duratei operațiilor și la diminuarea efectelor secundare pentru pacienți.

Paul Buxton, antreprenor din domeniul transporturilor, originar din Burnham-On-Sea, comitatul Somerset, a primit diagnosticul de cancer de prostată chiar în perioada sărbătorilor de Crăciun.

Această afecțiune reprezintă cea mai răspândită formă de cancer în rândul bărbaților din Regatul Unit, unde aproximativ 55.000 de cazuri sunt depistate anual. Medicii subliniază însă că prognosticul este favorabil atunci când boala este identificată în stadii timpurii.

Buxton a explicat că experiența intervenției chirurgicale a fost una remarcabilă. „Dacă vorbim despre nivelul chirurgilor, e ca și cum ai trece din Championship direct în Liga Campionilor”, a spus el.

Potrivit acestuia, fără opțiunea telechirurgiei ar fi fost nevoit să călătorească la Londra, să intre pe lista de așteptare a sistemului public de sănătate și să rămână acolo aproximativ trei săptămâni pentru procedură și recuperare.

El consideră că intervenția reprezintă un moment important pentru Gibraltar, deoarece pacienții pot beneficia de tratamente complexe fără a părăsi teritoriul. În mod obișnuit, pentru operații majore, locuitorii trebuie să meargă fie la Londra, fie la Madrid. „Pentru mine a fost o onoare să fac parte dintr-un moment care marchează istoria medicinei”, a concluzionat Paul Buxton.