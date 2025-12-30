Spitalele publice dotate cu roboţi chirurgicali, finanțate de stat. Anunțul făcut de ministrul Sănătății

Guvernul lansează Programul naţional de finanţare prin Acţiuni Prioritare – Chirurgie Robotică (AP-ROBOTICA), anunţă ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Programul va asigura finanţare directă pentru spitalele publice dotate cu roboţi chirurgicali, acoperind costurile pentru kituri, instrumentar şi materiale consumabile necesare intervenţiilor.

Potrivit ministerului Rogobete, tot mai multe spitale publice din România dispun de roboţi chirurgicali de ultimă generaţie, folosiţi în intervenţii complexe de oncologie, neurochirurgie, chirurgie generală şi ortopedie.

„Tehnologia există. Profesionalismul există. Dar, până acum, pacienţii nu au putut beneficia la adevărata capacitate de aceste intervenţii pentru cǎ nu a existat un mecanism public clar de finanţare pentru chirurgia robotică. Corectăm această inechitate. Astăzi înfiinţăm Programul naţional de finanţare prin Acţiuni Prioritare – Chirurgie Robotică (AP-ROBOTICA). Prin acest program, Ministerul Sănătăţii va finanţa direct spitalele publice care au în dotare roboţi chirurgicali, pentru achiziţia de kituri, instrumentar şi materiale consumabile necesare utilizării acestora la pacienţi”, arată el.

Ministrul Sănătăţii subliniază că programul AP-ROBOTICA va permite efectuarea intervenţiilor de chirurgie robotică în spitalele publice din România, fără ca pacienţii să fie nevoiţi să apeleze la servicii în străinătate.

Iniţiativa se adresează tuturor spitalelor publice dotate cu roboţi chirurgicali, indiferent de specialitate, şi deschide calea pentru dezvoltarea unor centre de excelenţă în chirurgie robotică la nivel naţional.

„Chirurgia robotică înseamnă mai mult decât tehnologie. Înseamnă durată mai scurtă de spitalizare, mai puţine complicaţii postoperatorii, rezultate funcţionale şi oncologice mai bune, recuperare mai rapidă şi, în final, o calitate a vieţii semnificativ îmbunătăţită pentru pacienţi. La nivel de sistem, aceste beneficii se traduc prin economii pe caz, eliberarea paturilor de spital şi creşterea eficienţei spitalelor publice, aliniind România la standardele internaţionale”, mai spune Rogobete.

Ministrul Sănătăţii anunţă că spitalele publice dotate cu roboţi chirurgicali, indiferent de specialitate, vor primi finanţare pentru achiziţia materialelor şi consumabilelor necesare intervenţiilor de chirurgie robotică.

„Ordinul de ministru care înfiinţează AP-ROBOTICA a fost pus în transparenţă decizională pe site-ul Ministerului Sănătăţii, iar finanţarea va începe din anul viitor. Consider că, prin acest program, reparăm o nedreptate faţă de pacienţi şi facem un pas real spre un sistem medical modern, echitabil şi performant. Mulţumesc profesioniştilor din sănătate care au lucrat alături de mine şi de echipa Ministerului Sănătăţii la construcţia acestui program. Mulţumesc, în mod special, colegului şi prietenului meu, dr. Răzvan Couţi, medic primar la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, pentru viziune şi determinare. Mulţumesc maestrului meu, Prof. Sǎndesc pentru sustinerea acestui program şi tuturor celor implicaţi în dezvoltarea acestui proiect! Încrederea se construieşte prin fapte, pentru oameni”, a încheiat Rogobete.