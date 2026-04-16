Care sunt condițiile pentru finanțarea serviciilor de chirurgie robotică. Ce trebuie să facă spitalele

Finanțarea și implementarea AP-Robotica, adică asistarea pacienților prin chirugie minim invazivă aistată de roboți a intrat în linie dreaptă. Programul se va aplica în spitalele publice unde există echipamente de chirurgie robotică și personal calificat.

Ordinul nr. 991/2026 al Ministerului Sănătății, vizează pacienții care au nevoie de intervenții de chirurgie robotică. Acestea vor avea costuri specifice care nu pot fi acoperite din fondurile decontate de casele de asigurări de sănătate. Fondurile pentru această acțiune pot fi folosite pentru achiziția de medicamente, materiale, consumabile și instrumentar specifice chirurgiei robotice.

De asemenea banii vor putea fi folosiți pentru servicii de mentenanță a aparaturii și echipamentelor medicale folosite în acest domeniu. Însă plata uitilităților sau cheltuielile de capital nu pot fi acoperiți prin acest program.

Spitalele care derulează acest proiect au obligația să țină evidența nominală a beneficiarilor. De asemenea trebuie facă rapoarte periodic cu privire la indicatorii specifici și să întocmească rapoarte de activitate. Vor fi desemnați coordonatori la nivelul spitalelor care trebuie să urmărească și consumul de materiale și medicamente.

De asemenea trebuie să avizeze documentele justificative și să păstreze evidența pacienților care au beneficiat de finanțare prin acest program. Cât despre lista intervențiilor care pot fi finanțate, aceasta este amplă și acoperă mai multe specialități medicale. Vorbim despre chirurgie generală și toracică și până la neurochirurgie, ginecologie sau ortopedie. Articolul 21 din Ordin este cel care prevede lista completă a acestor intervenții.

Unitățile sanitare, care vor să primească finanțare, trebuie să îndeplinească mai multe criterii. Printre ele se numără existența specialităților chirurgicale prevăzute de ordin, dar și dotarea cu echipamente de chirurgie robotică. Ar trebui să existe și o comisie oncologică multidisciplinară și personal medical calificat.

Managerii spitalelor interesate trebuie să transmită la MS, până la 9 mai 2026, o declarație privind îndeplinirea acestor condiții. Acest cadru urmărește reducerea barierelor financiare care au limitat până acum utilizarea chirurgiei robotice în sistemul public. Mai ales că până acum costurile specifice nu puteau fi acoperite integral din fondurile standard ale caselor de asigurări de sănătate.