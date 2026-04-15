Medic acuzat de omor din culpă după ce i-a scos pacientului ficatul în loc de splină

Un medic din Florida a fost acuzat pentru omor din culpă, după o intervenție chirurgicală în urma căreia un pacient de 70 de ani a murit pe masa de operație, în 2024, la un spital din Miramar Beach, potrivit procurorilor, relatează Fox News. Cazul vizează o eroare medicală gravă, în care chirurgul ar fi îndepărtat organul greșit în timpul unei proceduri programate.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, intervenția la care a fost supus pacientul Bill Bryan, din Muscle Shoals, Alabama, urma să fie o splenectomie laparoscopică, o procedură minim invazivă utilizată pentru îndepărtarea splinei. Procurorii susțin însă că, în timpul operației desfășurate la Ascension Sacred Heart Emerald Coast Hospital, medicul ar fi îndepărtat ficatul pacientului, nu splina, ceea ce a dus la complicații fatale. Conform anchetatorilor, această eroare a provocat „pierderi catastrofale de sânge și decesul pacientului pe masa de operație”, transformând intervenția într-un incident cu consecințe letale imediate.

Cazul a fost analizat de un mare juriu din comitatul Walton, care a stabilit că acțiunile medicului din sala de operație „au constituit o faptă penală conform legislației din Florida”. În urma acestei decizii, Dr. Thomas Shaknovsky a fost inculpat pentru omor din culpă.

În acest moment, nu există informații clare privind reprezentarea legală a medicului, documentele din instanță neindicând un avocat desemnat.

După decesul pacientului, autoritățile medicale au intervenit rapid. În 2024, Consiliul Examinatorilor Medicali din Alabama a obținut suspendarea licenței medicului, măsură adoptată în același an. Ulterior, și licența de practică din Florida a fost suspendată în 2024, iar cea din New York a fost suspendată în 2025, pe fondul acuzațiilor și al investigațiilor în curs.

Documentele oficiale arată că nu ar fi fost vorba despre un incident izolat. Într-un caz anterior, din mai 2023, medicul ar fi îndepărtat o parte din pancreasul unui pacient în locul glandei suprarenale. Atunci când a fost confruntat cu eroarea, chirurgul a susținut că glanda suprarenală „migrase” într-o altă zonă a corpului, explicație contestată ulterior în cadrul anchetei.

Pacientul implicat în acel caz a suferit „leziuni permanente pe termen lung”, potrivit informațiilor apărute anterior în spațiul public.

„Erorile chirurgicale repetate și grave ale Dr. Shaknovsky, care au dus la vătămări semnificative ale pacienților, împreună cu refuzul său de a-și asuma responsabilitatea pentru aceste greșeli, indică faptul că comportamentul său imprudent este probabil să continue”, se arată în ordinul de suspendare. „Prin urmare, continuarea practicii de către Dr. Shaknovsky ca medic osteopat reprezintă un pericol imediat și grav pentru sănătatea, bunăstarea și siguranța publicului.”

În prezent, medicul este reținut în închisoarea din comitatul Walton și urmează să fie prezentat în fața instanței pentru prima audiere.

Potrivit Biroului Procurorului de Stat, dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare. Cazul rămâne în atenția autorităților, urmând ca procesul să stabilească responsabilitatea penală în acest incident medical deosebit de grav.