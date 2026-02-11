Un tată și-a împușcat fiica din cauza disputelor politice

O tânără britanică în vârstă de 23 de ani, originară din Warrington, Cheshire, a fost împușcată mortal în timpul unei vizite la domiciliul tatălui său din Texas, după o dispută politică, potrivit BBC.

Audierea a scos la iveală detalii despre evenimentele din ziua tragediei, inclusiv disputa familială și circumstanțele producerii incidentului.

Lucy Harrison a murit pe 10 ianuarie 2025, după ce a fost împușcată în piept în locuința tatălui său din Prosper, localitate situată în apropiere de Dallas.

Autoritățile americane au investigat inițial cazul ca posibil omor din culpă. Cu toate acestea, un mare juriu din Collin County a decis să nu formuleze acuzații penale împotriva tatălui său, Kris Harrison.

Ancheta deschisă la Cheshire Coroner’s Court urmărește stabilirea faptelor și a contextului în care s-a produs moartea tinerei.

În fața instanței, Sam Littler, partenerul lui Lucy Harrison, a relatat că în dimineața zilei de 10 ianuarie a avut loc „o ceartă serioasă” între Lucy și tatăl său.

Potrivit declarației sale, conflictul a vizat opinii politice, mai exact discuții despre Donald Trump, care se pregătea pentru inaugurarea celui de-al doilea mandat prezidențial.

Littler a declarat că Lucy devenea adesea neliniștită atunci când tatăl său aducea în discuție deținerea unei arme de foc. În timpul disputei, Lucy l-ar fi întrebat pe tatăl său:

„Cum te-ai simți dacă eu aș fi fata în acea situație și aș fi fost agresată sexual?”

Conform mărturiei, Kris Harrison ar fi răspuns că are alte două fiice care locuiesc cu el, astfel încât „nu l-ar afecta atât de mult”. Littler a afirmat că Lucy a devenit „destul de supărată” și a urcat la etaj.

Audierea a relevat că, ulterior, cu aproximativ 30 de minute înainte ca Lucy și Sam Littler să plece spre aeroport, Lucy se afla în bucătărie. Littler a declarat că Kris Harrison a luat-o pe Lucy de mână și a condus-o în dormitorul său de la parter.

La circa 15 secunde după ce au intrat în cameră, Littler a spus că a auzit „un zgomot puternic”. El a relatat în instanță:

„Îmi amintesc că am fugit în cameră și Lucy era întinsă pe podea, lângă intrarea în baie, iar Kris doar țipa, spunea lucruri fără sens.”

Kris Harrison nu a participat la audiere, însă o declarație scrisă a fost transmisă instanței. În document, acesta a afirmat că el și fiica sa urmăreau o știre despre infracționalitatea armată. Harrison a susținut că i-a spus lui Lucy că deține o armă și a întrebat-o dacă dorește să o vadă.

Potrivit declarației, cei doi au mers în dormitor, unde Harrison păstra un pistol semiautomat Glock de 9 mm într-un sertar al noptierei. Harrison a explicat că a cumpărat arma cu câțiva ani în urmă pentru un „sentiment de siguranță” al familiei.

El a declarat:

„În timp ce ridicam arma ca să i-o arăt, am auzit brusc un zgomot puternic. Nu am înțeles ce s-a întâmplat. Lucy a căzut imediat.”

Harrison a precizat că nu își amintește dacă degetul său se afla pe trăgaci în acel moment.

În declarația sa, Kris Harrison a recunoscut că a consumat alcool în ziua incidentului, afirmând că a băut aproximativ 500 ml de vin alb. El a menționat că avusese anterior probleme cu alcoolul și că „a recidivat pentru scurt timp” pe fond emoțional.

Dad shot daughter after 'arguing about Donald Trump' https://t.co/ybx5XDpNiE — BBC News (UK) (@BBCNews) February 10, 2026

Instanța a audiat și probele oferite de poliția din Texas. Ofițerul Luciana Escalera a consemnat că a simțit miros de alcool în respirația lui Harrison. Imagini CCTV au arătat că acesta cumpărase două cutii de Chardonnay de 500 ml de la un magazin 7-Eleven în cursul zilei.

La începutul audierii, avocatul lui Kris Harrison a solicitat recuzarea medicului legist Jacqueline Devonish, susținând că procedura ar fi fost desfășurată într-o manieră „mai apropiată de o investigație penală decât de o anchetă de stabilire a faptelor”. Cererea a fost respinsă.

Mama lui Lucy Harrison, Jane Coates, a descris-o pe fiica sa drept „o adevărată forță a vieții”, afirmând:

„Îi păsa. Era pasionată de lucruri. Iubea să poarte dezbateri despre subiecte care contau pentru ea.”

Ancheta a fost amânată, iar concluziile medicului legist sunt așteptate la următoarea audiere.