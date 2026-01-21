Audieri la Washington pentru Roșia Montană. Compania canadiană a atacat hotărârea din 2024, favorabilă României

Procedura de arbitraj internațional între statul român și compania canadiană Gabriel Resources, legată de proiectul minier Roșia Montană, va avea loc în perioada 22-23 ianuarie 2026 la sediul ICSID din Washington. Compania solicită anularea deciziei din 8 martie 2024, care respinsese cererea sa de despăgubiri de aproape 6 miliarde de dolari. Gabriel Resources acuză posibile conflicte de interese ale unor arbitri, în timp ce reprezentanții României califică aceste acuzații drept neîntemeiate și tardive, menționând că procedura inițială a respectat standardele de imparțialitate și echitate.

Compania canadiană afirmă că doi dintre membrii completului arbitral nu ar fi respectat standardele de independență și imparțialitate.

„Hotărârea trebuie să fie anulată deoarece majoritatea tribunalului nu a avut calitățile de independență și imparțialitate pe care le impune Convenția ICSID. Secretarul general al ICSID l-a numit președinte pe prof. Pierre Tercier, un cetățean elvețian care a avut multiple legături personale, instituționale și profesionale cu arbitrul desemnat de partea pârâtă, prof. Zachary Douglas, și cu avocatul pârâtului cu sediul la Geneva, LALIVE, precum și un istoric decizional care favorizează în mod covârșitor statele pârâte în litigiile de investiții”, au transmis reprezentanții Gabriel Resources.

Compania susține și că arbitrul Douglas ar fi reprezentat un ONG internațional care s-a opus proiectului Roșia Montană, precum și că nu ar fi comunicat dobândirea cetățeniei elvețiene în timpul arbitrajului, ceea ce ar fi afectat evaluarea imparțialității sale.

Statul român califică contestația drept „lipită de temei și formulată tardiv”, invocând faptul că procedura arbitrală a respectat toate principiile procesului echitabil.

„Procedura arbitrală a respectat principiile fundamentale ale procesului echitabil: egalitatea armelor, dreptul la audiere și posibilitatea efectivă de a-și prezenta cauza. Niciuna dintre circumstanțele invocate tardiv nu ridică vreo îndoială reală cu privire la independența sau imparțialitatea profesorului Douglas și cu atât mai puțin nu îndeplinește standardul strict prevăzut de Convenția ICSID pentru anularea unei hotărâri”, transmit avocații României.

Echipa de apărare mai precizează că dobândirea cetățeniei elvețiene și conexiunile invocate de Gabriel Resources nu demonstrează vreo influență asupra deciziei arbitrale. „Acuzațiile tardive formulate împotriva profesorului Douglas sunt lipsite de fundament și trebuie respinse. Reclamanții enumeră o serie de circumstanțe care, în opinia lor, ar genera îndoieli cu privire la independența și imparțialitatea profesorului Zachary Douglas. Niciuna dintre aceste susțineri nu rezistă unei analize obiective și rezonabile”, adaugă avocații.

România solicită menținerea hotărârii din 2024 și plata integrală de către Gabriel Resources a cheltuielilor de judecată. Compania canadiană încearcă, totodată, să evite plata a 46,8 milioane lei (aproximativ 9 milioane dolari), sumă deja pusă în executare silită de ANAF.

În 2024, autoritățile române au instituit sechestru pe pachetul majoritar de 80,69% din acțiunile Roșia Montană Gold Corporation deținute de Gabriel Resources.

Audierile vor fi conduse de un complet de trei arbitri: Eduardo Zuleta (Columbia, președinte), Lawrence Boo (Singapore) și Maxi Scherer (Germania). Fiecare parte va avea la dispoziție câte trei ore pentru pledoaria inițială, iar în a doua zi câte 1,5 ore pentru replică. Membrii completului pot adresa întrebări pe toată durata ședințelor.

România va fi reprezentată de firmele de avocatură LALIVE (Elveția) și LDDP (România), cu echipa formată din Crenguța Leaua, Andreea Simulescu, Liliana Deaconescu, Andra Soare-Filatov și Corina Tănase. Gabriel Resources este asistată de White & Case LLP și Gibson Dunn din SUA, iar printre participanții companiei se află și directorul general Dragoș Tănase.