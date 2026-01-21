Republica Moldova. Sergiu Ţărnă, tânătul moldovean ucis în ultima zi a anului 2025 de c un poliţist italian, a fost victima unei bârfe.

Înregistrarea video compromiţătoare pentru care poliţistul Riccardo Salvagno l-a ucis pe barmanul din Moldova nu ar exista în realitate, scrie presa italiană, cu referinţă la surse din carabinieri.

Dansatoarea și escorta spaniolă, Lady Bruneth, transexuala cu care ar fi fost surprins Salvagno în ipostaze fierbinţi a fost audiată de carabinieri mai bine de o oră.

Lady Bruneth a declarat că poliţistul Riccardo Salvagno i-a fost client, dar nu cunoaşte şi nu are nicio implicare în careva înregistrări video cu poliţistul învinuit de crimă. La fel, dansatoatea a spus că nu are nicio legătură cu omorul barmanului.

Lady Bruneth a spus că s-a întâlnit cu Salvagno ultima dată la 24 decembrie şi că poliţistul ar fi ameninţat-o cu moartea.

Riccardo Salvagno a declarat procurorilor italieni că l-a ucis pe Sergiu Ţărnă pentru că acesta ar fi vrut să-l şantajeze cu videoul în care apare în ipostaze intime cu Lady Bruneth la Maghera, pe 22 decembrie. Şi că un adtfel de video i-ar fi pus în pericol cariera.

Poliţistul a mai spus că a fost informat despre existenţa înregistrării video de Lady Bruneth. Aceasta l-ar fi telefonat să-i spună că au fost filmaţi şi că situaţia lui nu este chiar bună.

În căutarea videoului compromiţător, poliţistul a discutat cu o strip-teaseuze de la un club din Preganziol. Potrivit declaraţiilor lui Salvagno, aceasta i-a spus că ar fi implicat Sergiu Ţărnă.

Ulterior, ajutat de prietenul său Andreea Vescovo, în noaptea de 30 spre 31 decembrie l-a sechestrat pe Sergiu şi l-au dus într-o zonă izolată dintre Veneţia şi Mira.

Salvagno a declarat poliţiştilor că nu a intenţionat să-l ucidă pe Sergiu, ci doar să-l sperie. Acesta a încercat să fugă şi l-a îmuşcat din greşeală.

Pe de altă parte, procurorii italieni susţin că victima a fost găsită cu mâinile legate. Iar expertiza a arătat că Sergiu a fost împuşcat de la mică distanţă în frunte, cel mai probabil, „poliţistu-l privind victima în ochi” înante de a apăsa pe trăgaci.

Presupusa înregistrare video, care l-a costat viaţa pe Sergiu Ţărnă pare-se să nu fi existat. Riccardo Salvagno a recunoscut că nu a văzut niciodată acest video, ci doar a auzit despre el.

Totodată, oamenii legii au găsit două telefoane lângă cadavrul victimei, iar experţii nu au descoperit niciun video cu Salvagno.

Prea italiană mai scrie că au fost audiaţi şi trei din prietenii victimei, cae la fel, au declarat cănu au văzut un astfel de video.

Sergiu Țârnă a fost găsit mort într-un teren agricol din localitatea Malcontenta di Mira, în provincia Veneția. Tânărul a fos ucis cu un singur glonț, tras în cap, cu o armă de calibru mare.

Un tip de crimă care, în zona Veneției, nu mai fusese întâlnit de pe vremea Mala del Brenta, o organizație mafiotă italiană apărută în anii 70-80, implicată în trafic de droguri, jafuri armate, răpiri, extorcări și legături cu alte familii mafiote italiene.