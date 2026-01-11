Filmul pentru care a plătit cu viaţa. Detalii despre execuţia în stil mafiot a unui tânăr moldovean în Italia

Republica Moldova. Sergiu Ţărnă, tânărul moldovean în vârstă de 25 de ani executat în stil mafiot în Italia, ar fi avut un film, în care presupusul criminal, poliţistul Riccardo Salvagno, apare în ipostaze intime cu un alt bărbat.

Sergiu Țârnă a fost găsit mort într-un teren agricol din localitatea Malcontenta di Mira, în provincia Veneția. Tânărul a fos ucis cu un singur glonț, tras în zona tâmplei, cu o armă de calibru mare. Un tip de crimă care, în zona Veneției, nu mai fusese întâlnit de pe vremea Mala del Brenta, o organizație mafiotă italiană apărută în anii 70-80, implicată în trafic de droguri, jafuri armate, răpiri, extorcări și legături cu alte familii mafiote italiene.

Crima a avut loc pe 30 decembrie 2025, iar tânărul a fost descoperit aproximativ 12 ore mai târziu de un fotograf amator, aflat în zonă pentru a surprinde imagini cu stârci și ibiși, potrivit jurnaliștilor italieni.

Publicaţia italiană Corriere del Veneto scrie că agentul de la Poliția Locală din Veneția, Riccardo Salvagno , 40 de ani. a declarat autorităţilor că se temea ca imaginile indecente, în care apare alături de o persoană transsexuală, să fie distribuite și să-i compromită cariera.

La audierea din 7 ianuarie 2026, desfășurată în prezența avocaului său, poliţistul Salvagno i-a spus judecătoarei Claudia Ardita că între el și victimă ar fi existat dispute serioase din cauza unei filmări intime, realizate într-un local cu dans erotic.

Învinuitul a spus că ar fi insistat în repetate rânduri ca înregistrarea să fie ștearsă, invocând teama că aceasta ar putea fi distribuită sau că deja ar fi fost văzută de alte persoane, punându-i în pericol cariera.

Cu câteva zile înainte de crimă, Salvagno i-a transmis victimei pe Telegram un mesaj: „Ai grijă ce faci; pentru treaba asta sunt dispus să merg până la capăt. Oamenii care au făcut asta vor plăti cu sânge”.

Ulterior, poliţistul şi victima au fost văzuți certându-se într-un local, acuzându-se reciproc de minciună. Ancheta carabinierilor a reconstruit zile întregi de certuri și insulte. Martori audiați au vorbit despre o datorie de aproximativ 2.000 de euro, bani care ar fi acoperit achizițiile de droguri ale lui Sergiu Țârnă. Potrivit anchetatorilor, suma nu era datorată lui Salvagno, ci traficantului de droguri.

Sergiu Ţărnă a fost văzut ultima dată într-un local din oraşul Mestre. Tânătil a venit la o bere cu un prieten de al său, după ce îşi încheiase tura ca barman într-un alt local.

În noaptea dintre marți, 30 decembrie, și miercuri, 31 decembrie 2025, Salvagno și un complice ar fi pornit să-l caute pe Sergiu Țârnă în Mestre, până când l-au găsit în bar.

În timp ce se afla încă în bar, Sergiu Țârnă a primit un telefon prin care i s-a cerut să iasă. Tonul era calm, diferit de cel din zilele precedente. După un minut de conversație, tânărul s-a ridicat și a ieșit, vizibil tensionat.

Afară, totul s-a petrecut rapid, în vizorul camerelor de supraveghere: un bărbat i-a ordonat să urce în mașină și l-a amenințat cu o armă. Țârnă a refuzat, dar a fost împins cu forța pe bancheta din spate, iar Volkswagenul a plecat imediat.

În jurul orei 2:15, Sergiu a fost urcat în mașină, apoi dus la locul crimei și împușcat aproximativ o jumătate de oră mai târziu.

Poliţistul Riccardo Salvagno susţine că l-a omorât pe Sergiu din greşeală.

În fața magistratului, Salvagno a negat că ar fi urmărit să-l ucidă pe tânărul moldovean, ci doar să-l bată şi să-l sperie. „El a fugit și atunci l-am oprit, iar un foc s-a declanșat din greșeală”, a spus poiţistul la prima audiere.

Procurorul Christian Del Turco și procurorul-șef interimar Stefano Ancilotto, care coordonează investigațiile carabinierilor din nucleul investigativ din Veneția, urmează să verifice această versiune și ar putea să-l audieze din nou în zilele următoare.

Medicul legist Giorgia Franchetti a consemnat că Țârnă avea pantofii și pantalonii uzi, probabil din cauza unei căzături, iar brațele îi erau legate cu o jachetă, semn că agresorii l-au imobilizat improvizat. Așa a fost găsit și de fotograful amator care, în dimineața zilei de 31 decembrie, i-a descoperit trupul fără viață.

Potrivit anchetei, ucigașul l-a privit direct în ochi pe Sergiu Țârnă în momentul în care a apăsat pe trăgaci, trupul tânărului fiind apoi abandonat în noroi.

Poliţistul Riccardo Salvagno nu a fost singur atunci când l-a ucis pe Sergiu Ţărnă. El ar fi fost ajutat de un albanez, care,după crimă ar fi plecat în ţara sa. Judecătorul ia în calcul că acesta ar fi putut fi dus până la Gorizia de către Salvagno.

Şi Salvagno a încercat să se eschiveze de la răspundere. După crimă, conform datelor din anchetă, Salvagno s-ar fi deplasat spre Verona, apoi ar fi ajuns cu mașina până la Valencia (Spania), unde ar fi stat câteva zile, până când a rămas fără bani.

Luni, 5 ianuarie 2026, poliţistul s-a întors în Italia cu avionul, a fost preluat de tatăl său, iar apoi a fost arestat în apropierea locuinței sale, la câteva sute de metri de locul crimei.

Mama lui Sergiu Târnă, Anastasia Burghelea, originară din Nisporeni, dar stabilită de mai mulţi ani cu traiul în Italia, a transmis un mesaj emoționant în care își descrie durerea imensă pentru pierderea fiului.

„Cât de mult aș vrea să te îmbrățișez și să te strâng la pieptul meu, dar în pieptul meu arde un foc care mă frige, durerea care mă ucide. Îți cer să-mi dai puterea, îngerul meu, să pot merge mai departe.

Știu că nu vrei să mă vezi suferind și plângând, dă-mi curajul de a face lumină pentru tine. Doamne, te rog să-l ții aproape de Tine. Știu că nu vrei să mă vezi suferind și plângând, dă-mi curajul de a face lumină pentru tine”, a scris femeia pe Facebook.

Primarul Veneției, Luigi Brugnaro, a descris cazul drept „un episod halucinant”, adăugând că speră ca fugarul să se predea și că vor ieși la iveală motivele, iar municipalitatea caută modalități de a sprijini mama victimei în organizarea funeraliilor, inclusiv printr-o contribuție financiară.

Familia a anunţat că slujba de înmormântare va începe la ora 9.30, 15 ianuarie, în Biserica Ortodoxă Sfânta Lucia din Zelarino, după incinerarea la camera de ardere de la morga spitalului Angelo di Mestre.

„A trebuit sa iţi dedic alte cuvinte aici, iubirea lui mama. Eşti primul meu fiu şi vei rămâne veşnic. Iartă-mă, dragul meu”, este mesajul mamei lui Sergiu la anunţul despre funerariile fiului.