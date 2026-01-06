Şedinţă cu scântei în dosarul fostului primar de Boldureşti, învinuit de moartea unui adolescent. O nouă tentativă de tergiversare, eşuată

Republica Moldova. După mai multe încercări eşuate, fostul şef al Poliţiei raionului Nisporeni şi ex-primar de Boldureşti, învinuit că ucis cu maşina Primăriei un copil de 14 ani, a fost audiat în calitate de inculpat.

Astfel, urmează dezbaterile judiciare, pledoriile avocaţilor şi procurorului, ultimul cuvânt al inculpatului, după care instanţa se va retrage în deliberare.

Audierea inculpatului Ciochină şi a prietenului său, Ion Andronache, care l-ar fi ajutat să şteargă urmele crimei, urma să să înceapă la 18 noiembrie. Cei doi însă au făcut tot posibilul pentru a tergiversa procesul. Nu s-au prezentat la şedinţele de judecată, instanţa solicitând aducerea silită, şi au solicitat recuzarea judecătorului.

La şedinţe nu s-au prezentat nici avocaţii inculpaţilor, instanţa dispunând ca Ciochină şi Andronache să fie apăraţi de avocaţi din oficiu.

Nicanor Ciochină a încercat să scape de audieri şi la şedinţa din şase ianuarie. Îinculpatul a spus că nu vrea să se expună pentru că îi lipseşte avocatul şi nu are încredere în avocaţii din oficiu. „Este problema Dumneavoastră dacă nu aveţi încredere”, a insistat pe continuarea audierilor magistrata Lilia Lupaşco.

Ciochină i-a dat replică magistratei şi la acuzaţiile că a lipsit de la mai multe şedinţe de judecată, invocând motive de boală, dar fără să prezinte certificate medicale.

În replică, Ciochină a spus că are pietre la rinichi şi în ultima perioadă a avut mai multe accese, solicitând ambulanţa şi de 20 de ori pe zi. Dar a refuzat spitalizarea pentru că are interdicţia de a părăsi domiciliul. Iar medicii de la ambulanţă nu eliberează certificate medicale.

Magistrata Lupaşco a fost principială şi a insistat pe audieri, preîntâmpinându-l pe Ciochină că ar putea constata că refuză să dea declaraţii de inculpat.

Fostul poliţist a dat declaraţii ambigui, precizând că atunci camerele video au surprins o maşină de culoare albastră, dar nu una albă, ca cea a Primăriei Boldureşti.

Inculpatul și-a menținut poziția că dosarul său ar fi unul fabricat la comanda șefului Inspectoratului de Poliție Nisporeni, Sergiu Andronache, „pentru a impresiona publicul”, acuzații care au fost respinse de acesta.

Totodată, fostul şef al Poliţiei din Nisporeni a refuzat să răspundă la majoritatea întrebărilor pe care i le-au pus judecătorul, procurorul, mama victimei şi avocatul din oficiu.

Dosarul în care Ciochină este acuzat de omor a ajuns în instanță în iunie 2024. De atunci, mai multe ședințe au fost amânate, fie din lipsa inculpatului, fie a martorilor sau avocaților.

Potrivit rechizitoriului, în seara de 19 februarie 2024, Nicanor Ciochină l-ar fi accidentat mortal pe Mihăiță Beșliu și ar fi fugit de la fața locului. Ulterior, a încercat să ascundă urmele faptei și să evite ancheta.

Ministerul Justiției a catalogat situația drept „îngrijorătoare” în contextul realegerii lui Ciochină ca primar al comunei Boldurești, în pofida acuzațiilor. Instituția a cerut o „examinare responsabilă și fără întârzieri” a cauzei.

Tragicul accident a avut loc în seara zilei de duminică, 19 februarie 2024. Potrivit Poliției, primarul localității Nicanor Ciochină, care se afla la volan și, care anterior a fost și șef al Inspectoratului de Poliție Nisporeni, a fugit de la fața locului. Mai mult de atât, a încercat să se eschiveze de la pedeapsă și să-i ducă în eroare pe oamenii legii, fiind ajutat și de un complice, medicul stomatolog Ion Andronache.

Nicanor Ciochină se declară victimă politică şi susţine că dosarul i-a fost fabricat de către şeful Inspectoratului de Poliţie a raionului Nisporeni, Sergiu Andronache. Care i-a fost subaltern, are mai multe dosare penale şi l-a demis din Poliţie pentru abateri.

În declaraţia făcută pentru EvZ, fostul primar de Boldureşti a spus că a criticat guvernarea la o întâlnire pe care ex-premierul Dorin Recean a avut-o cu primarii din raionul Nisporeni. Potrivit lui Ciochină, guvernarea de la Chişinău l-a absolvit pe Sergiu Andronache de răspundere penală şi l-a făcut şef pe Poliţia din Nisporeni ca să se răzbune pe el.

Mai mult, Ciochină susţine că în noaptea accidentului în care a fost ucis un copil, el nu a condus automobilul. Şi nici nu cunoaşte cine i l-a adus accidentat acasă. Iar a doua zi a plecat cu chestii de serviciu la Chişinău, unde a aflat despre tragedie.

Întrebat de ce a plecat a doua zi să procure un automobil identic cu cel al Primăriei Boldureşti şi să-i schimbe numărul de înmatriculare, Ciochină a declarat că el nu apare în imaginile video, prezentate de poliţie.

Nicanor Ciochină infirmă şi faptul că a fost căutat de poliţie. „Numai cum am aflat că eu sunt suspectat de comiterea accidentului, m-am dus direct la Inspectoratul Naţional de Investigaţii. Am aşteptat cel puţin trei ore până am fost primit”, a declarat primarul din Boldureşti.