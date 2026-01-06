Justitie

Şedinţă cu scântei în dosarul fostului primar de Boldureşti, învinuit de moartea unui adolescent. O nouă tentativă de tergiversare, eşuată

Şedinţă cu scântei în dosarul fostului primar de Boldureşti, învinuit de moartea unui adolescent. O nouă tentativă de tergiversare, eşuatăFostul poliţist Nicanor Ciochină, pe banca acuzaţilor, învinuit că a ucis un copil
Republica Moldova. După mai multe încercări eşuate, fostul şef al Poliţiei raionului Nisporeni şi ex-primar de Boldureşti, învinuit că ucis cu maşina Primăriei un copil de 14 ani, a fost audiat în calitate de inculpat.

Astfel, urmează dezbaterile judiciare, pledoriile avocaţilor şi procurorului, ultimul cuvânt al inculpatului, după care instanţa se va retrage în deliberare.

Audierea inculpatului Ciochină şi a prietenului său, Ion Andronache, care l-ar fi ajutat să şteargă urmele crimei, urma să să înceapă la 18 noiembrie. Cei doi însă au făcut tot posibilul pentru a tergiversa procesul. Nu s-au prezentat la şedinţele de judecată, instanţa solicitând aducerea silită, şi au solicitat recuzarea judecătorului.

La şedinţe nu s-au prezentat nici avocaţii inculpaţilor, instanţa dispunând ca Ciochină şi Andronache să fie apăraţi de avocaţi din oficiu.

Arhitectul fără diplomă care a ridicat singur o catedrală în 50 de ani și a pus sub semnul întrebării tot ce știm despre limite
Arcul Minier al Orinoco a devenit epicentrul unei noi goane după resurse în Venezuela. Cum și cine controlează una dintre cele mai vânate zone din lume
Nicanor Ciochină, primarul din satul Boldureşti, raionul Nisporeni

Nicanor Ciochină, fostul poliţist care se vrea cu orice preţ primari

Audierea lui Ciochină, cu scârţ

Nicanor Ciochină a încercat să scape de audieri şi la şedinţa din şase ianuarie. Îinculpatul a spus că nu vrea să se expună pentru că îi lipseşte avocatul şi nu are încredere în avocaţii din oficiu. „Este problema Dumneavoastră dacă nu aveţi încredere”, a insistat pe continuarea audierilor magistrata Lilia Lupaşco.

Ciochină i-a dat replică magistratei şi la acuzaţiile că a lipsit de la mai multe şedinţe de judecată, invocând motive de boală, dar fără să prezinte certificate medicale.

În replică, Ciochină a spus că are pietre la rinichi şi în ultima perioadă a avut mai multe accese, solicitând ambulanţa şi de 20 de ori pe zi. Dar a refuzat spitalizarea pentru că are interdicţia de a părăsi domiciliul. Iar medicii de la ambulanţă nu eliberează certificate medicale.

Magistrata Lupaşco a fost principială şi a insistat pe audieri, preîntâmpinându-l pe Ciochină că ar putea constata că refuză să dea declaraţii de inculpat.

Fostul poliţist a dat declaraţii ambigui, precizând că atunci camerele video au surprins o maşină de culoare albastră, dar nu una albă, ca cea a Primăriei Boldureşti.

Inculpatul și-a menținut poziția că dosarul său ar fi unul fabricat la comanda șefului Inspectoratului de Poliție Nisporeni, Sergiu Andronache, „pentru a impresiona publicul”, acuzații care au fost respinse de acesta.

Totodată, fostul şef al Poliţiei din Nisporeni a refuzat să răspundă la majoritatea întrebărilor pe care i le-au pus judecătorul, procurorul, mama victimei şi avocatul din oficiu.

Un proces cu multe amânări

Dosarul în care Ciochină este acuzat de omor a ajuns în instanță în iunie 2024. De atunci, mai multe ședințe au fost amânate, fie din lipsa inculpatului, fie a martorilor sau avocaților.

Potrivit rechizitoriului, în seara de 19 februarie 2024, Nicanor Ciochină l-ar fi accidentat mortal pe Mihăiță Beșliu și ar fi fugit de la fața locului. Ulterior, a încercat să ascundă urmele faptei și să evite ancheta.

Ministerul Justiției a catalogat situația drept „îngrijorătoare” în contextul realegerii lui Ciochină ca primar al comunei Boldurești, în pofida acuzațiilor. Instituția a cerut o „examinare responsabilă și fără întârzieri” a cauzei.

Tragicul accident a avut loc în seara zilei de duminică, 19 februarie 2024. Potrivit Poliției, primarul localității Nicanor Ciochină, care se afla la volan și, care anterior a fost și șef al Inspectoratului de Poliție Nisporeni, a fugit de la fața locului. Mai mult de atât, a încercat să se eschiveze de la pedeapsă și să-i ducă în eroare pe oamenii legii, fiind ajutat și de un complice, medicul stomatolog Ion Andronache.

Versiunea halucinantă a lui Nicanor Ciochină, oferită pentru EvZ

Nicanor Ciochină se declară victimă politică şi susţine că dosarul i-a fost fabricat de către şeful Inspectoratului de Poliţie a raionului Nisporeni, Sergiu Andronache. Care i-a fost subaltern, are mai multe dosare penale şi l-a demis din Poliţie pentru abateri.

În declaraţia făcută pentru EvZ, fostul primar de Boldureşti a spus că a criticat guvernarea la o întâlnire pe care ex-premierul Dorin Recean a avut-o cu primarii din raionul Nisporeni. Potrivit lui Ciochină, guvernarea de la Chişinău l-a absolvit pe Sergiu Andronache de răspundere penală şi l-a făcut şef pe Poliţia din Nisporeni ca să se răzbune pe el.

Mai mult, Ciochină susţine că în noaptea accidentului în care a fost ucis un copil, el nu a condus automobilul. Şi nici nu cunoaşte cine i l-a adus accidentat acasă. Iar a doua zi a plecat cu chestii de serviciu la Chişinău, unde a aflat despre tragedie.

Întrebat de ce a plecat a doua zi să procure un automobil identic cu cel al Primăriei Boldureşti şi să-i schimbe numărul de înmatriculare, Ciochină a declarat că el nu apare în imaginile video, prezentate de poliţie.

Nicanor Ciochină infirmă şi faptul că a fost căutat de poliţie. „Numai cum am aflat că eu sunt suspectat de comiterea accidentului, m-am dus direct la Inspectoratul Naţional de Investigaţii. Am aşteptat cel puţin trei ore până am fost primit”, a declarat primarul din Boldureşti.

 

 

 

