Justitie Primarul din Boldureşti, învinuit că a ucis un copil de 14 ani, rupe tăcerea. Se declară victimă politică. Video







Republica Moldova. Nicanor Ciochină, primarul din Boldureşti învinuit că a ucis cu maşina un copil de 14 ani şi a părăsit locul accidentului, susţine că dosarul i-a fost fabricat pe criterii politice. Declaraţia a fost făcută în premieră pentru Evenimentul Zilei, după şedinţa de judecată din 31 martie.

Aceasta este prima declaraţie făcută pentru presă, în care Nicanor Ciochină îşi prezintă versiunea sa privind tragicul accident de acum un an, în care a decedat Mihăiţă Beşliu.

Până acum, Nicanor Ciochină a declarat doar că pledează nevinovat.

Versiunea halucinantă a primarului, învinuit de moartea unui copil

Nicanor Ciochină susţine că dosarul i-a fost fabricat de către şeful Inspectoratului de Poliţie a raionului Nisporeni, Sergiu Andronache. Care i-a fost subaltern, are mai multe dosare penale şi l-a demis din Poliţie pentru abateri.

În declaraţia făcută pentru EvZ, primarul de Boldureşti a spus că a criticat guvernarea la o întâlnire pe care premierul Dorin Recean a avut-o cu primarii din raionul Nisporeni. Potrivit lui Ciochină, guvernarea de la Chişinău l-a absolvit pe Sergiu Andronache de răspundere penală şi l-a făcut şef pe Poliţia din Nisporeni ca să se răzbune pe el.

Mai mult, Ciochină susţine că în noaptea accidentului în care a fost ucis un copil, el nu a condus automobilul. Şi nici nu cunoaşte cine i l-a adus accidentat acasă. Iar a doua zi a plecat cu chestii de serviciu la Chişinău, unde a aflat despre tragedie.

Întrebat de ce a plecat a doua zi să procure un automobil identic cu cel al Primăriei Boldureşti şi să-i schimbe numărul de înmatriculare, Ciochină a declarat că el nu apare în imaginile video, prezentate de poliţie.

Nicanor Ciochină infirmă şi faptul că a fost căutat de poliţie. „Numai cum am aflat că eu sunt suspectat de comiterea accidentului, m-am dus direct la Inspectoratul Naţional de Investigaţii. Am aşteptat cel puţin trei ore până am fost primit”, a declarat primarul din Boldureşti.

Solicitat de EvZ să comenteze acuzaţiile, Sergiu Andronache a spus că se abţine să facă declaraţii. Dar că este gata să le facă în instanţă. „Transmiteţi-i lui Ciochină să mă cheme în instanţă. Sunt gata să fac declaraţii în şedinţa de judecată", a declarat Andronache.

Reacţia mamei lui Mihăiţă

La şedinţa de judecată din 31 martie Raisa Ciurel, mama lui Mihăiţă Beşliu, a plâns tot timpul.

„Era planificat să fie audiat un martor. Dar procurorul nu l-a invitat, deoarece nu era sigur că şedinţa va avea loc. Căci au fost amânate mai multe. Ultima dată la solicitarea primarului. Cică era bolnav.

La şedinţa de astăzi s-a dat citirii probelor din dosar. Am aflat ce traume a avut Mihăiţă, ce durere a tras. Nu mă pot opri din plâns”, ne-a spus femeia printre lacrimi.

Solicitată de EvZ să comenteze versiunea lui Ciochină, mama victimei a declarat că, după ce a fost eliberat din penitenciar, inculpatul încearcă diferite tertipuri pentru a se eschiva de la răspundere.

Mai întâi, prin intermediul avocatului, i-a propus bani ca să-l ierte. Apoi a înaintat şi versiunea unui suicid. Mai mult, au încercat să declare că victima era în stare de ebrietate.

„Nu ştiu, proba de sânge i-a arătat concentraţia de 0,19 promile, iar cea de urină – că nu consumase alcool. Ori experţii au greşit, ori au fost cumpăraţi. Mihăiţă avea probleme de sănătate. Nu avea voie să consume nici Fanta”, a spus mama băiatului.

Raisa Ciurel a mai adăugat că şi avocatul lui Ciochină a lansat versiunea unui dosar politic. „Ce are politica cu copilul meu? Cine a avut nevoi să-l omoare ăpentru politică? De ce anume Mihăiţă”, se întreabă mama victimei.

Ce spun oamenii din localitate

Jurnaliştii de la Evenimentul Zilei au fost primii care au publicat un reportaj despre tradia de la Boldureşti. Am mers la Primărie, la casa familiei Ciochină, am încercat să-l contactăm la telefon pe primar. Dar acesta era de negăsit. La fel ca şi maşina de serviciu.

Prietenul lui Mihăiţă a declarat că acesta a fost lovit de automobilul primarului, care intrase pe contrasens. A doua zi, pe reţelele de socializare a apărut şi o înregistrare video, făcută câteva minute de la accident, în care este surprinsă maşina de serviciu al primarului deplasându-se cu viteză sporită.

Un martor din Nisporeni a declarat pentru EvZ că l-a văzut în seara tragediei pe Ciochină în oraşul Nisporeni în compania a doi bărbaţi. Şi că acesta abia de se ţinea pe picioare.

Un angajat al Primăriei din Boldureşti a declarat pentru EvZ că maşina de serviciu cu care ar fi fost comis accidentul nu a fost restituită administraţiei locale. Şi că automobilul este corp delict şi se află la Chişinău.

Primarul învinuit că a ucis un copil, ajutat de oamenii lui Vladimir Plahotniuc

Nicanor Ciochină este ajutat să rămână în funcţie şi să se eschiveze de la răspundere de oamenii rămaşi fideli oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc.

Cu ajutorul lor, Nicanor Ciochină, care în perioada guvernării lui Plahotniuc a fost şef al Inspectoratului de Poliţie al raionului Nisporeni, a reuşit să revină la cârma Primăriei Boldureşti la 17 zile după ce Comisia Electorală Centrală i-a anulat mandatul şi la a şaptea zi de la menţinerea Deciziei de către Curtea de Apel Centru.

Ciochină a fost repus în funcţie de către consilierii din partea Partidului Social Democrat European (PSDE) din Boldureşti, cu susţinerea consilierilor socialişti. PSDE deţine 8 mandate din cele 13 în Consiliul local.

PSDE este succesorul Partidului Democrat, condus anterior de Vladimir Plahotniuc. Formaţiunea şi-a schimbat denumirea la Congresul al X-a din noiembrie 2022, convocat de foşti oficiali de rang înalt din anturajul oligarhului. Preşedinte al PSDE a fost ales Ion Sula, ex-ministru al Agriculturii.

La sfârşitul anului 2024, preşedinte al PSDE a fost ales Tudor Ulianovschi, ministru de Externe în perioada guvernării lui Plahotniuc.

La alegerile locale generale din 2023, PSDE a obținut 103 mandate de primar, 88 de consilieri raionali și 1018 de consilieri locali. Cel mai bun rezultat a fost obţinut în raionul Nisporeni, baştina lui Vladimir Plahotniuc.

Liderul organizaţiei din Nisporeni a PSDE este Vasile Bîtcă. Fost ministru şi deputat PDM, care în 2023 a fost la un pas să câştige mandatul de primar al raşului Nisporeni.

Deşi a candidat independent şi nu face parte din PSDE, Ciochină are legături strânse de prietenie cu fruntaşii PSDE din raionul Nisporeni. În primul rând, este prieten bun cu Vasile Bîtcă, liderul PSDE din Nisporeni. Prietenia ar dura încă de pe când Bîtcă şi Ciochină erau colegi în Poliţie.

Iar în perioada guvernării lui Plahotniuc, Bîtcă ar fi pus un cuvânt pentru ca să-l vadă pe prietenul Nicanor la conducerea poliţiei din Nisporeni.

În seara tragediei, Nicanor Ciochină a fost văzut în compania lui Vasile Bîtcă.

Primarul învinuit că a ucis un copil, profită de funcţie

După ce a fost ajutat de PSDE să revină în fotoliul de primar, Ciochină încearcă să profite de funcţie petru a rămâne în fotoliul de primar.

La şedinţa de judecată din 31 martie, Ciochină a solicitat în instanţă să-i fie scoasă brăţara de monitorizare electronică. Deoarece are nevoie să părăsească localitatea pentru a-şi exercita funcţia de primar interimar.”, a spus şeful Poliţiei din Nisporeni.