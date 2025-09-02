Monden Dwayne Johnson, apreciat la Veneţia pentru cel mai dramatic rol din carieră







Dwayne Johnson a surprins lumea cinematografiei prin interpretarea sa dramatică din filmul The Smashing Machine, prezentat la Festivalul de Film de la Veneţia. Actorul, cunoscut pentru rolurile sale pline de acţiune de la Hollywood, a lăsat publicul fără cuvinte şi a primit o ovaţie de 15 minute, una dintre cele mai lungi din cadrul ediţiei actuale a festivalului, potrivit News.ro.

Pentru aproape două decenii, Dwayne Johnson a fost asociat cu filme de familie şi francize comerciale de mare succes, precum Jumanji sau Fast & Furious. Cu toate acestea, prin rolul din The Smashing Machine, actorul a dorit să demonstreze că poate explora un teritoriu artistic complet diferit.

„Uneori este mai greu să ştii de ce eşti capabil când ai fost încadrat într-un anumit tipar”, a spus actorul la Veneţia.

În vârstă de 53 de ani, Johnson îl interpretează pe Mark Kerr, pionier al artelor marţiale mixte (MMA), o figură emblematică, dar şi un om marcat de lupte interioare.

Regizat de Benny Safdie, filmul spune povestea lui Mark Kerr în perioada de început a MMA şi UFC, când luptele brutale din Japonia au contribuit la definirea unui sport aflat la graniţa dintre spectacol şi rezistenţă extremă.

Johnson a subliniat că rolul nu este doar o cronică a carierei sportive, ci şi o explorare a presiunilor emoţionale şi a preţului plătit de Kerr pentru succes: dependenţa de analgezice, relaţia tensionată cu partenera sa Dawn, interpretată de Emily Blunt, cât şi provocările personale.

Cu părul brunet şi ondulat, dar şi cu o masă musculară şi mai impresionantă decât de obicei, actorul a reuşit să reproducă cu mare acurateţe imaginea reală a lui Mark Kerr. Regizorul Benny Safdie a recunoscut că şi-a făcut curaj să îi ceară lui Johnson să devină „mai robust, mai voluminos”, pentru a reda cât mai fidel autenticitatea personajului.

Emily Blunt a explicat schimbarea ca fiind remarcabilă şi chiar copleşitoare: „A modificat complet atmosfera din încăpere. Toată lumea a amuţit când a apărut pentru prima dată în pielea lui Mark”. În cadrul conferinţei de presă, apariţia emoţionată a lui Mark Kerr a adus un plus de veridicitate momentului, acesta fiind vizibil impresionat de modul în care propria sa viaţă a fost transpusă pe marele ecran.