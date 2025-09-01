Social Frankenstein, în adaptarea lui Del Toro, explorează latura umană, nu teroarea







Noua adaptare „Frankenstein”, regizată de Guillermo del Toro, prezintă creatura ca o ființă sensibilă și vulnerabilă, nu ca un monstru înfricoșător. Mexicanul a explicat că versiunea sa urmărește mai degrabă frumusețea și drama unei creaturi care tânjește după afecțiune și înțelegere, decât groaza clasică asociată cu povestea originală scrisă de Marry Shelley, potrivit News.

Guillermo del Toro a prezentat noua sa viziune asupra romanului „Frankenstein” la Veneţia, unde a atras atenția publicului și a criticilor prin modul în care a reconfigurat povestea clasică. În loc să insiste asupra ororii pure, regizorul mexican a ales să evidențieze latura emoțională a creaturii, interpretată de Jacob Elordi, un gigant blând dar respins de societate.

Scenariul, scris chiar de Del Toro, îl are în centru pe Victor Frankenstein, jucat de Oscar Isaac, un om de știință arogant care creează viață din fragmente de corpuri umane.

Într-o epocă în care efectele vizuale generate pe computer domină industria cinematografică, Del Toro a preferat să creeze decoruri reale, pentru a le oferi actorilor un cadru autentic. Christoph Waltz, Mia Goth și Felix Kammerer completează distribuția de marcă, iar Waltz a punctat ironic: „CGI este pentru rataţi”, stârnind hohote de râs.

Del Toro, deja cunoscut pentru îmbinarea unică dintre fantezie și horror în filme precum „Labirintul lui Pan” sau „The Shape of Water” (premiat cu Leul de Aur la Veneţia în 2017), a subliniat că a vrut să redea frumusețe și nu deformare în imaginea creaturii. El consideră că filmul său reflectă pericolul folosirii abuzive a tehnologiei, însă a precizat că nu a avut în minte discuțiile actuale despre inteligența artificială.

„Frankenstein” devine în această interpretare o alegorie despre singurătate, cruzime și inimile frânte. Del Toro a declarat că filmul său este un răspuns artistic la „epoca terorii și intimidării”, în care singura soluție rămâne iubirea. Jacob Elordi joacă rolul creaturii care, în ciuda blândeții sale, este întâmpinată cu respingere, în timp ce Isaac aduce în prim-plan un savant care se dovedește mai monstruos decât experimentul său.

Filmul, produs de Netflix, va avea o lansare limitată în cinematografe în luna octombrie, urmând să fie disponibil pe platformă din noiembrie. Del Toro a spus că își dorește o vizibilitate mai mare pe marile ecrane: „Pentru mine, bătălia pe care o vom duce pentru a spune poveşti se dă pe două fronturi: dimensiunea ecranului și dimensiunea ideilor”.