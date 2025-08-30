Monden Serialul așteptat de milioane de fani, disponibil pe Netflix din septembrie







Serialul „Wednesday” se întoarce cu al doilea sezon, prima parte fiind deja disponibilă pe Netflix. Jenna Ortega revine în rolul principal, intrând din nou în pielea adolescentei cu abilități supranaturale. Astfel, iubitorii acestui serial vor putea intra în lumea poveștilor de la Academia Nevermore.

Noul sezon al serialului în prim plan un univers fascinant. Familia Addams revine în centrul acțiunii, alături de Wednesday, Morticia (Catherine Zeta-Jones) și Gomez (Luis Guzmán), iar Academia Nevermore introduce personaje care vor influența evoluția poveștii.

Producătorul executiv Alfred Gough și showrunner-ul Miles Millar subliniază că sezonul îi va surprinde pe cei fascinați de personajele deja cunoscute.

Jenna Ortega nu doar că reia rolul Wednesday, dar contribuie și ca producător, implicându-se direct în deciziile legate de vizual și atmosferă. Actrița a declarat că experiența i-a permis să exploreze mai adânc nuanțele psihologice ale personajului și să influențeze dezvoltarea poveștii.

În noul sezon, Wednesday se confruntă cu noi inamici, provocări și situații imprevizibile. Când puterile ei paranormale slăbesc, adolescenta trebuie să le recapete pentru a evita consecințe mortale pentru prietenii și colegii ei.

Toamna începe cu o selecție de producții de top, perfecte pentru maratoane de vizionat. Printre cele mai așteptate se numără continuarea seria Black Rabbit și al treilea sezon al japonezilor din Alice in Borderland.

Luna aceasta ajung pe platforme și producții originale noi. House of Guinness, semnat de Steven Knight (Peaky Blinders), explorează secolul XIX și celebra dinastie europeană. Billionaires’ Bunker, creat de echipa din spatele La Casa de Papel și Berlin, oferă o privire fascinantă asupra miliardarilor care trăiesc într-o grotă de aur. Comedia romantică pariziană French Lover, cu Omar Sy și Sara Giraudeau, urmărește povestea de iubire dintre o vedetă și o ospătăriță.

De asemenea, luna aceasta pe platforme vor fi disponibile filme precum Good Will Hunting, Amsterdam, Conjuring 1 & 2, titluri din franciza Fast & Furious și sezonul trei din Flavours of Romania.