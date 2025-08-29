Monden

Andi Moisescu recunoaște, după divorț: Vara asta am fost cam neastâmpărat

Andi Moisescu a explicat într-un interviu că în ultima perioada nu prea a stat pe acasă și că nu a ratat niciun festival. Declarațiile vin pe fondul divorțului său de Olivia Ster.

Andi Moisescu nu mai e băiat de casă

Omul de televiziune nu se mai ascunde după deget. Acesta a explicat public că în această vara nu a ratat niciun festival. Ba mai mult, venirea toamnei nu-i aduce decât noi perspective, de distracție. ”Eu vara asta am fost cam neastâmpărat. Am cam umblat, am fost la toate festivalurile la care am putut să răspund la invitație, și toamna asta e mai degrabă a cluburilor, festivalurile se mai liniștesc.

Cluburile sunt în pauză de-a lungul verii, dar toamna o să onorez invitațiile pe care nu le-am putut onora în vară la club„ a declarat Moisescu. Afirmațiile lui vin în contextul proapsătului anunț legat de divorțul de soția sa, Olivia Steer.

”Nu îi mai numără nimeni caloriile!

Culmea este că internauții care au comentat la video-ul cu el i-au susținut poziția. ”Își trăiește și el tinerețea, poate să mănânce, să bea fără să-i numere cineva caloriile”, a scris o comentatoare. ”E trist când oamenii se despart după mult timp împreună, indiferent de motiv, e trist. Undeva ceva s-a rupt și unul dintre ei nu a mai vrut să repare. A mers înainte așa, s-a mințit pe sine până nu a mai rezistat… E foarte important să fii sincer cu tine însăți altfel uite 20 de ani devin timp pierdut…„ a mai spus o altă persoană.

Dan Bittman și-a donat toată averea. Cine este beneficiara
Meloni și zeci de femei celebre, poze fake pe un site deocheat. Scandal și anchetă în Italia
”Super om... Frumos cuplu... Dar doamna a cam luat-o pe arătură... Chiar mă întrebam cât mai rezistă„, a comentat altcineva. ”Acum nu mai trebuie săracu să se uite în sus după avioane care intoxică pământul și suflarea omenească, a mai scris cineva.

”A băgat omu’ meu toate dozele de anti- gripale restante din anii căsătoriei plus 2 doze de cola și 2 saworma mari cu de toate după pronunțarea divorțului„, s-a amuzat un alt internaut.

