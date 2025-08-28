Monden Femeile din viața lui Andi Moisescu. Cine i-a cucerit inima înainte de Olivia Steer







Despărțirea dintre Andi Moisescu și Olivia Steer, după o relație de 22 de ani, a surprins publicul larg. Cei doi au ales să pună punct relației în ultimele luni, iar vestea a stârnit interes nu doar din cauza longevității cuplului, ci și datorită trecutului amoroas al juratului de la „Românii au Talent”. „Eram foarte atras de ea”, a spus el.

Mai puțini știu însă cu cine a fost implicat Andi înainte de relația cu Olivia Steer și cum a evoluat viața fostei sale iubite.

Înainte să o cunoască pe Olivia Steer, care a fost implicată în numeroase scandaluri, Andi Moisescu a avut o relație intensă cu Mirela Bucovicean. Povestea lor a început acum aproximativ 27 de ani și a fost caracterizată de o atracție puternică și de eforturi consistente de cucerire.

Juratul de la Pro TV a investit trei ani în a câștiga inima Mirelei, iar relația lor a devenit oficială pe 14 februarie 1998, de Ziua Îndrăgostiților.

„Când am început relația cu Mirela, am făcut-o fiindcă eram foarte atras de ea. Și sunt în continuare – fiindcă la mine asta contează foarte mult într-o relație. E foarte important pentru mine să fiu foarte atras și fizic de o femeie ca să existe o relație. Și, în cazul nostru, atracția există. A existat din plin, din prima clipă, și mai există și azi”, declara Andi Moisescu în acea perioadă.

Relația dintre cei doi a fost intensă, dar, în 2003, povestea lor a ajuns la final. La scurt timp după, Andi a cunoscut-o pe Olivia Steer, iar viața lui personală a intrat într-un nou capitol.

Mirela Bucovicean s-a afirmat de-a lungul timpului ca o femeie de afaceri remarcabilă. Ea este fondatoarea Molecule F, o platformă care sprijină și promovează tinerii designeri români, consolidându-și astfel rolul în industria modei autohtone.

Cu o experiență de peste 30 de ani în afaceri, jurnalism, PR și publicitate, Mirela este recunoscută drept un nume important în mediul antreprenorial românesc.

Pe lângă activitatea în business, Mirela Bucovicean este și mentor pentru antreprenorii la început de drum, oferind cursuri și consultanță prin Business Institute for Creative Industries (BICI). De-a lungul anilor, ea a fost desemnată de mai multe ori una dintre cele mai influente femei din mediul de afaceri românesc.

Surprinzător pentru unii, pasiunea Mirelei nu se oprește la business și modă. Ea s-a implicat activ și în motorsport, devenind pilot de raliu.

În 2014 a debutat în Campionatul Național de Raliuri și a preluat funcția în Comisia Națională pentru Femei din cadrul Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS), demonstrând astfel că determinarea și curajul o caracterizează și în domenii mai puțin obișnuite.

Nu se știe exact de ce Andi Moisescu a divorțat de Olivia. Cu toate acestea, ea a fost implicată în numeroase scandaluri. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a sancționat-o cu o amendă de 5.000 lei pentru o postare considerată negaționistă, iar decizia a fost publicată și în presa de specialitate.

Ea a fost implicată și într-un proces îndelungat, alături de rude, pentru reconstituirea drepturilor de proprietate asupra unui teren arabil în Satu Mare, cu un litigiu care încă se judecă. Aceasta a făcut multe postări controversate pe rețelele de socializare.