Andi Moisescu dezvăluie rețeta unei căsnicii perfecte! Orice cuplu trebuie să procedeze astfel

Andi Moisescu și Olivia Steer se iubesc de mai bine de 17 ani și au împreună 2 copii, în vârstă de 13, 15 ani. Juratul de la Românii au talent a declarat că este mai fericit ca niciodată, iar înțelegerea este cea mai importantă într-o relație. Vedeta a mărturisit că nu există un secret pentru o căsnicie perfectă, dar contează să încerci.

Relația dintre Olivia și Andi se bazează în primul rând pe iubire și respect. Aceștia au reușit să treacă peste toate tensiunile din cuplu și să se redescopere cu fiecare ocazie. Juratul de la Românii au talent a povestit că soția sa l-a înțeles de fiecare dată când a venit târziu de la muncă, mai ales că și ea a lucrat ani întregi în televiziune.

Acesta a declarat că monotonia este inevitabilă într-o relație, dar fiecare cuplu trebuie să încerce să facă activități noi.

„Eu sunt precum gustările grecești. Câte puțin din fiecare. Pe cât posibil cu ceva surprize la mijloc. Mă bazez și pe spontaneitate, și pe detalii. Și, în general, pe iubire”, a declarat Andi Moisescu într-un interviu.

„Petrec infinit mai mult timp la montaj. Încă îmi montez singur toate materialele de pe Youtube (n.r.: unde are un podcast). Olivia nu mi-a făcut niciodată nici cel mai mic reproș legat de orele petrecute de mine la muncă, oricât de multe s-au adunat. Deci, fără nici cea mai mică presiune din afară. Aș zice că mă descurc și sunt recunoscător”, a continuat Moisescu.

„Sper să nu trezesc invidii inutile. În cazul nostru, nu a fost niciodată greu”, a mai spus prezentatorul în legătură cu felul în care decurge viața cu doi copii.

Cum și-a cunoscut Andi Moisescu soția?

„Am cunoscut-o cu doi ani înainte să ne căsătorim, am cunoscut-o în mediul nostru, al televiziunii. Înregistram celebrul imn de 1 decembrie. Atunci am cunoscut-o. Știam de ea, îmi atrăsese atenția un vecin de bloc, de palier, care era tot din Oradea, prieten din copilărie cu ea.

‘Știi că eu sunt prieten vechi cu o colegă de-a ta?’, ‘Cu cine?’, și mi-a zis de Olivia. Era corespondent pe vremea aceea. Chiar n-o știam. ‘Păi, ia să te uiți, s-o vezi!’. Și-atunci am dat pe TV și era o corespondență din Oradea. ‘Ia uite, mă, cum de nu o știam!

Atunci am văzut-o cu adevărat. Și de atunci, ușor, ușor… Bine, ușor…că a fost greu! A fost greu s-o cuceresc, orădeanca, ardeleanca, s-a lăsat greu’’, a spus Andi Moisescu în podcastul lui Mihai Bobonete