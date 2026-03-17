Un bărbat a fost condamnat pentru că și-a părăsit partenera într-un moment critic

Un caz dramatic petrecut pe cel mai înalt vârf din Austria, Grossglockner, a atras atenția comunității alpine și a specialiștilor în drept penal. Alpinistul Thomas Plamberger a fost condamnat la 5 luni de închisoare cu suspendare și la plata unei amenzi de 9.600 de euro pentru „omor din culpă prin neglijență gravă”, după moartea partenerei sale, Kerstin Gurtner.

Decizia instanței este considerată de experți una rară și dificilă, într-un domeniu în care responsabilitatea penală este greu de stabilit din cauza condițiilor extreme specifice alpinismului.

Tragedia s-a produs în timpul unei ascensiuni pe Grossglockner, la o altitudine de 3.798 de metri. În condiții de vânt puternic și temperaturi de aproximativ -8 grade Celsius, Kerstin Gurtner a fost lăsată imobilizată cu o chingă de o stâncă.

Femeia a murit de hipotermie, după ce nu a mai putut continua deplasarea. Corpul ei a fost recuperat abia dimineața, la ora 10:00, la aproximativ șase ore și jumătate după ce partenerul ei a declarat oficial situația de urgență.

Anchetatorii au stabilit că intervalul de timp pierdut a fost esențial în evoluția tragediei.

În fața instanței, Thomas Plamberger a susținut că nu a abandonat-o deliberat pe Kerstin Gurtner, ci că a acționat în urma unei decizii comune.

Acesta a declarat că a dorit să rămână alături de ea, însă femeia l-ar fi îndemnat să plece pentru a-și salva propria viață și pentru a căuta ajutor.

Totuși, procurorii au contestat această versiune și au arătat că reacția sa a fost întârziată în mod nejustificat.

Un element central al dosarului a fost lipsa unei reacții rapide în fața pericolului evident.

Potrivit anchetei, deși situația era critică, nu a fost activat imediat un apel de urgență. Mai mult, un elicopter a survolat zona fără ca cei doi să semnaleze situația.

Procurorii au susținut că această întârziere a contribuit decisiv la deznodământul tragic și că Plamberger nu a acționat cu diligența necesară în condițiile date.

Cazul este considerat unul de referință tocmai prin fundamentul juridic al condamnării. Instanța nu a stabilit existența unei acțiuni directe care a provocat moartea, ci a sancționat o omisiune.

Profesorul Severin Glaser, de la Universitatea din Innsbruck, a explicat că judecătorul a luat o „decizie dificilă”, întrucât astfel de condamnări sunt rare.

Potrivit acestuia, verdictul a fost bazat pe ideea de „omisiune de a preveni”, ceea ce înseamnă că responsabilitatea penală a fost stabilită pentru neintervenția adecvată într-o situație critică.

Un alt element esențial în motivarea deciziei a fost diferența de experiență dintre cei doi alpiniști.

Instanța a considerat că Thomas Plamberger a acționat ca un „ghid de facto”, având o experiență mai mare în alpinism și, implicit, o responsabilitate sporită față de partenera sa.

Această interpretare a influențat decisiv verdictul, deoarece a stabilit un standard mai ridicat de obligații în ceea ce privește gestionarea situațiilor de risc.

Publicația franceză L’Equipe a descris acest caz ca fiind un posibil punct de cotitură în ceea ce privește responsabilitatea pe munte.

Cu toate acestea, experții consultați consideră că impactul va rămâne limitat. Este puțin probabil ca decizia să conducă la modificări legislative majore la nivel european.

Cel mai probabil, efectele se vor resimți la nivel de jurisprudență în Austria, unde instanțele ar putea folosi acest precedent în cazuri similare.

Atât Thomas Plamberger, cât și procurorii au formulat apel împotriva sentinței.

Alpinistul solicită anularea condamnării, în timp ce acuzarea cere o pedeapsă mai severă.

Rezultatul apelului ar putea clarifica modul în care sistemul juridic abordează astfel de cazuri, în care limitele dintre risc asumat și responsabilitate penală sunt greu de delimitat.