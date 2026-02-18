Roboții chinezi uimesc lumea. Demonstrații spectaculoase de kung fu, mânuind nunchakus și săbii 

Imagini spectaculoase surprinse recent în China arată o demonstrație care pare desprinsă dintr-un film SF: roboți umanoizi execută mișcări precise de kung fu, cu o coordonare și un echilibru care rivalizează cu performanțele practicanților umani, informează The Sun.

În timpul unei prezentări publice dedicate progreselor tehnologice, mașinile inteligente au impresionat prin lovituri rapide, blocaje exacte și secvențe fluide de mișcări inspirate din artele marțiale tradiționale. Fiecare gest a fost realizat cu o precizie milimetrică, semn al algoritmilor avansați și al sistemelor de control care stau la baza acestor creații.

Specialiștii susțin că demonstrația nu este doar un exercițiu de imagine, ci și o dovadă a progresului în domeniul roboticii și al inteligenței artificiale. Capacitatea roboților de a-și menține stabilitatea în timpul unor mișcări complexe, precum sărituri, rotații sau lovituri circulare, arată nivelul ridicat de dezvoltare al tehnologiei.

Mai exact, un grup de roboți umanoizi a uimit publicul în timpul sărbătorilorAnului Nou Lunar, demonstrând abilități impresionante de kung fu, parkour și breakdance. Două duzini de roboți au performat într-un spectacol transmis de televiziunea de stat chineză, combinând precizia roboticii avansate cu tradițiile artelor marțiale.

Pe lângă mișcările acrobatice, roboții au mânuit nunchakus și săbii, executând secvențe care au amintit de filmele de arte marțiale, și au sărit de pe rampe cu agilitatea gimnastelor olimpice. Această reprezentație a reprezentat un salt uriaș față de spectacolul de anul trecut, când roboții abia reușeau să fluture o batistă roșie.

Ambasada Chinei în SUA a subliniat evoluția rapidă a tehnologiei printr-o postare pe Facebook: „Nu vă puteți imagina cât de repede evoluează roboții umanoizi chinezi”.

Gala anuală, urmărită de sute de milioane de telespectatori, este cel mai mare eveniment TV al anului în China și servește, în același timp, ca o platformă de promovare a realizărilor tehnologice ale Beijingului către întreaga lume.

Wang Xingxing, directorul executiv al companiei de robotică Unitree, a anunțat planuri ambițioase: compania intenționează să producă până la 20.000 de roboți umanoizi în acest an, consolidând poziția Chinei în domeniul tehnologiilor avansate.

Imagini difuzate recent la televiziunea de stat chineză arată „lupi cibernetici” atacând ținte, în timp ce sunt sprijiniți de soldați chinezi, ridicând semne de întrebare privind potențialul militar al roboților umanoizi.

Experți în securitate avertizează că roboții produși în masă în China și exportați în Occident drept asistenți domestici pot fi transformați cu ușurință în instrumente periculoase printr-o singură comandă. Aceștia ar putea acționa ca un „Cal Troian”, infectând alte dispozitive și creând o rețea de roboți controlați de la distanță.

Capacitatea Chinei de a fabrica milioane de roboți și arme la prețuri foarte reduse îl plasează pe liderul de la Beijing, Xi Jinping, într-o poziție strategică, cu potențial de control extins asupra unor rețele tehnologice globale.

Cercetătorii atrag atenția că asistenții casnici, concepuți pentru a ușura activitățile cotidiene, prezintă vulnerabilități inerente. În mâinile unui atacator, un robot compromis poate deveni periculos: ar putea amenința membri ai familiei, sabota linii de producție sau fura informații sensibile, generând un efect în lanț asupra altor dispozitive.

La o convenție tehnologică recentă de la Shanghai, grupul de securitate cibernetică DARKNAVY a demonstrat această amenințare transformând un robot umanoid local, evaluat la 14.200 de dolari, într-un „spion mobil” care a atacat fizic un manechin, ilustrând vulnerabilitățile reale ale tehnologiilor domestice avansate.