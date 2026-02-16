Robotul Bolt, nou record de viteză. Depășește performanța multor atleți

Robotica face un nou pas spectaculos, odată cu performanța reușită de robotul umanoid Bolt, care a stabilit un record impresionant de viteză la un test desfășurat în condiții reale. Rezultatele obținute arată că mașinăria poate depăși la sprint majoritatea alergătorilor umani, informează Fox News.

Mai exact, un robot umanoid de mari dimensiuni a reușit o performanță care, pentru cei mai mulți oameni, ar rămâne de neatins: a alergat cu o viteză impresionantă, demnă de un sprint al campionilor. Compania chineză de robotică MirrorMe Technology a prezentat oficial modelul Bolt, un android care a atins 35 de kilometri pe oră în timpul unor teste desfășurate în condiții reale.

Nu este vorba despre efecte generate pe calculator sau despre o simplă simulare digitală. Imaginile publicate de companie surprind robotul în plină viteză, alergând într-o facilitate de testare controlată, demonstrând că performanța aparține unui prototip funcțional, nu unui experiment virtual.

Bolt devine cel mai rapid robot umanoid de talia sa testat vreodată în afara mediilor simulate pe computer. Pentru domeniul roboticii, momentul marchează o nouă bornă tehnologică și confirmă accelerarea progreselor într-un sector aflat într-o competiție globală tot mai intensă.

Un videoclip de promovare publicat de compania chineză MirrorMe Technology arată, în paralel, o confruntare inedită: fondatorul Wang Hongtao aleargă pe o bandă, în timp ce, pe partea cealaltă a ecranului, robotul umanoid Bolt reproduce mișcarea în aceleași condiții.

Pe măsură ce viteza crește, diferența devine evidentă. Antreprenorul începe să piardă ritmul și, în cele din urmă, se oprește. Robotul, în schimb, continuă cursa fără ezitare, păstrându-și stabilitatea chiar și la intensitate maximă. Deși face pași mai scurți decât un om, Bolt compensează printr-o frecvență mult mai mare a pașilor.

Tocmai acest ritm accelerat îi permite să-și mențină echilibrul pe măsură ce prinde viteză. Inginerii susțin că performanța nu este doar o demonstrație de forță, ci rezultatul unor progrese consistente în controlul locomoției, echilibrul dinamic și dezvoltarea unor sisteme de acționare de înaltă performanță. Nu cifra impresionantă este miza principală, ci capacitatea de a controla mișcarea la asemenea viteze.

Cu o înălțime de aproximativ 1,70 metri și o greutate de 74 de kilograme, Bolt are proporții apropiate de cele ale unui adult obișnuit. Potrivit companiei, alegerea nu este întâmplătoare, ci reflectă ideea unei forme umanoide „ideale”.

În locul unor membre supradimensionate sau al unei structuri mecanice ostentative, robotul utilizează articulații redesenate și un sistem energetic optimizat. Scopul este reproducerea unei mișcări cât mai naturale, fără a sacrifica stabilitatea la viteze extreme. Această abordare îl diferențiază de alte proiecte din domeniu, unde accentul cade adesea pe putere brută, nu pe finețea controlului.

Performanța actuală este rezultatul unei strategii începute în 2016, când MirrorMe și-a fixat drept obiectiv dezvoltarea roboților capabili de viteză mare. În 2024, modelul Black Panther II a atras atenția după ce a parcurs 100 de metri în 13,17 secunde. Potrivit relatărilor, rezultatul ar fi depășit teste similare realizate cu roboți ai companiei Boston Dynamics.

Pentru dezvoltatori, recordul de 35 km/h nu reprezintă obiectivul suprem. Mult mai importante sunt echilibrul, timpul de reacție și precizia controlului la acea viteză. Diferența dintre o mașină instabilă și un „alergător” robotic credibil stă în capacitatea de a-și adapta permanent postura și ritmul.

Compania vede în Bolt un posibil partener de antrenament pentru sportivi de performanță: un „coechipier” care poate menține ritmuri constante, nu obosește și colectează date detaliate despre mișcare. În această viziune, sprintul nu este o simplă demonstrație spectaculoasă, ci un pas către integrarea roboților umanoizi în antrenamente reale, unde analiza biomecanică și consistența pot face diferența.

Așadar, roboții umanoizi capabili să atingă viteze comparabile cu cele din trafic nu mai aparțin exclusiv laboratoarelor sau clipurilor demonstrative. Pe măsură ce devin mai rapizi și mai stabili, ei ar putea fi integrați în domenii precum pregătirea sportivă, intervențiile de urgență sau activități solicitante fizic.