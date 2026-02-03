Un robot umanoid revoluționează arhitectura. Ai-Da proiectează locuințe

Un pas semnificativ în tehnologie și artă a fost realizat de robotul umanoid Ai-Da, cunoscut pentru abilitățile sale în pictură, iar acum își extinde creativitatea în arhitectură. Renumit pentru tablourile sale realizate prin inteligență artificială, Ai-Da demonstrează că roboții pot depăși limitele artei vizuale și pot contribui la proiectarea de spații funcționale și estetice, informează Fox News.

La Centrul Utzon din Danemarca, robotul Ai-Da, considerat cel mai realist robot artist din lume, a scris un nou capitol în istorie: a devenit primul robot umanoid care a proiectat o clădire.

Proiectul, intitulat Ai-Da: Space Pod, propune un concept de locuințe modulare, gândite pentru viitoarele baze de pe Lună și Marte. În trecut, Ai-Da a fost prezentată pentru abilitatea sa de a crea desene, picturi și performanțe artistice în timp real, un fapt care a generat dezbateri internaționale despre natura artei și rolul roboților în creație.

Astăzi, Ai-Da depășește granițele artei vizuale și pătrunde în domeniul designului de spații locuibile, adresându-se atât oamenilor, cât și roboților. Expoziția „Nu sunt un robot”, deschisă recent la Centrul Utzon și programată să rămână până în octombrie, oferă publicului ocazia de a explora diversitatea creațiilor lui Ai-Da.

Vizitatorii pot admira desenele și picturile sale, dar și conceptele sale arhitecturale inovatoare. În plus, expoziția prezintă procesul creativ al robotului, prin schițe, lucrări finale și un interviu video, oferind o perspectivă asupra modului în care mașinile pot gândi și crea independent.

Dotată cu camere care-i înregistrează privirea, algoritmi avansați de inteligență artificială și un braț robotic capabil să deseneze și să picteze în timp real, Ai-Da redefinește modul în care tehnologia și creativitatea se întâlnesc.

Creată la Oxford și construită în Cornwall în 2019, Ai-Da activează în multiple domenii: pictură, sculptură, poezie și, mai recent, design arhitectural, provocând reflecții asupra rolului inteligenței artificiale în artă și societate.

Aidan Meller, fondatorul proiectului și directorul Ai-Da Robot, explică că ultima creație a acesteia „Ai-Da: Space Pod”, este un concept pentru o comunitate rezidențială în care inteligența artificială joacă un rol activ:

„Cu sisteme inteligente, clădirile vor putea simți și răspunde ocupanților, ajustând lumina, temperatura și interfețele digitale în funcție de nevoile și stările lor”, a explicat Aidan Meller

Prin intermediul picturilor sale, Ai-Da își imaginează locuințe și studiouri gândite atât pentru oameni, cât și pentru roboți. Echipa sa susține că aceste concepte ar putea fi dezvoltate în modele arhitecturale complete, cu redări 3D și construcții fizice, inclusiv pentru tabere spațiale planificate pe Lună sau Marte.

Deși designul țintește viitoarele baze extraterestre, prototipuri pot fi realizate și pe Pământ, un pas esențial pe măsură ce agențiile spațiale pregătesc misiuni de durată în afara planetei noastre.

„Prima noastră misiune cu echipaj uman pe Lună după 50 de ani este programată pentru 2027. Ai-Da: Space Pod reprezintă o unitate simplă conectată la alte module prin coridoare. Faptul că un umanoid poate proiecta locuințe ridică întrebări importante despre viitorul arhitecturii, pe măsură ce sistemele avansate de inteligență artificială vor dobândi un rol tot mai mare”, adaugă Meller.

Această inițiativă se aliniază, de asemenea, cu noile etape ale explorărilor lunare, care includ misiuni planificate de NASA și alte agenții spațiale internaționale.

Expoziția recent deschisă își propune să creeze, uneori, o senzație de disconfort. „Tehnologia evoluează cu o viteză uluitoare în prezent”, a explicat Meller, evidențiind domenii precum recunoașterea emoțională prin date biometrice, editarea genetică cu CRISPR și interfețele creier-computer.

Fiecare dintre aceste inovații vine cu promisiuni extraordinare, dar și cu dileme etice profunde. Meller a făcut referire la Minunata Lume Nouă și la avertismentele lui Yuval Harari despre puterea și riscurile tehnologiilor moderne.

În acest context, Ai-Da devine o reflectare a prezentului nostru. „Ai-Da provoacă conflicte doar prin simpla ei existență”, a declarat Line Nørskov Davenport, directoarea de expoziții de la Centrul Utzon. „Este o creatoare prin inteligență artificială și, totodată, o interlocutoare care inițiază conversații.”

Expoziția depășește ideea de roboți sau călătorii spațiale. Space Pod-ul conceput de Ai-Da ilustrează modul în care inteligența artificială trece rapid de la statutul de instrument creativ la cel de actor decizional. Arhitectura, locuințele și spațiile comune influențează viața cotidiană, iar implicarea AI în aceste domenii ridică inevitabil întrebări despre etică, responsabilitate și control.

Dacă roboții pot proiecta clădiri pentru Lună, nu este greu de imaginat că, în curând, vor modela și modul în care trăim pe Pământ. Odată imposibilă, ideea unui robot umanoid care proiectează clădiri este acum realitate, iar Ai-Da își expune creațiile în cadrul unei instituții culturale importante.

Expoziția nu oferă răspunsuri simple, ci provoacă vizitatorii să reflecteze critic asupra creativității, tehnologiei și responsabilității. Pe măsură ce granița dintre om și mașină devine tot mai difuză, aceste întrebări capătă o relevanță fără precedent, a concluzionat Kurt Knutsson, CyberGuy Report, Fox News.