Robotul Optimus 3 de la Tesla va arăta ca un om

Tesla se pregătește să facă un pas îndrăzneț în domeniul roboticii, iar Elon Musk a oferit recent indicii despre direcția viitoare a proiectului Optimus. Potrivit CEO-ului, următoarea generație a robotului, Optimus 3, va avea un design mult mai apropiat de cel al unui om, marcând astfel o evoluție majoră față de modelele anterioare, informează techradar.com.

Tesla trece într-o nouă eră a inovației tehnologice, iar vedeta este robotul umanoid Optimus 3, despre care CEO-ul companiei a afirmat că „arată atât de uman, încât oamenii ar putea fi ușor păcăliți”. Acest prototip promite să schimbe regulile jocului în domeniul roboticii.

Într-o perioadă în care compania a luat decizia surprinzătoare de a opri producția modelelor Model S și Model X, focusul s-a mutat către ambițiile de a produce anual un milion de roboți în uzina Tesla din Fremont. Optimus 3 nu este doar un proiect futurist, este rezultatul a aproape patru ani de dezvoltare, transformându-se de la mișcări rigide și stângace la o coordonare impresionantă, inclusiv dansuri sincronizate.

Inginerul de robotică Tesla, Ashok Elluswamy, responsabil de proiectele de inteligență artificială, a declarat: „Este un robot remarcabil, care reduce la minimum diferențele... Arată ca un om. Oamenii ar putea fi ușor confundați că este un om”.

Declarația vine în contextul unei piețe extrem de competitive, în special în China, unde Tesla încearcă să mențină un avantaj în fața rivalilor în sectorul vehiculelor electrice.

În lumea roboticii umanoide, tendința actuală este de a face roboții să semene mai mult cu oamenii, cum este cazul lui Xpeng, un model cu trăsături surprinzător de feminizate. Totuși, niciunul nu se apropie de aspectul unei persoane reale. Viitorul Optimus 3, cu fața sa netedă și neagră din plastic, pare departe de a putea fi confundat cu un om, iar ideea de a vedea un robot cu „chip straniu” în sufragerie nu încântă pe nimeni.

Aspectul nu este însă singura preocupare. Elon Musk a vorbit recent despre o „eră uimitoare”, susținând că roboții și inteligența artificială vor genera un „venit universal ridicat”, mult peste nivelul unui simplu venit de bază. Planul Tesla este să folosească fabrica din Fremont pentru a produce până la un milion de roboți Optimus anual, oferind astfel acces la diverse servicii, inclusiv îngrijire medicală de calitate.

Realizarea acestui plan pare însă dificilă. Calendarul Tesla prevede livrarea primului Optimus 3 în martie 2026, iar distribuția pe scară largă a roboților de consum este planificată abia pentru 2027–2028, la un preț estimat de 30.000 de dolari.

La Forumul Economic Mondial de la Davos, el a afirmat că toată lumea va dori un astfel de robot, capabil să aibă grijă de copii, animale de companie sau persoane în vârstă, un subiect tot mai relevant într-o lume cu populație îmbătrânită și deficit de tineri pentru îngrijirea seniorilor.

Ideea de roboți pentru asistență nu este însă nouă. Honda și-a propus inițial cu ASIMO să sprijine îngrijirea persoanelor în vârstă, dar a renunțat la proiect, în timp ce Hyundai, cu sprijinul Boston Dynamics, continuă dezvoltarea roboților umanoizi.

Criticii observă însă că, în ciuda progreselor rapide în AI, optimismul lui Musk în privința cronologiei este exagerat. Interacțiunea sigură a roboților cu oamenii în mediul casnic necesită încă ani de teste, iar costul ridicat îi va face inaccesibili majorității. Până când prețul nu va scădea sub 500 de dolari, roboții humanoizi vor rămâne un obiect de lux, mai degrabă decât un utilitar de zi cu zi.