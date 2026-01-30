Spectacol pe cer. Luna Plină a Zăpezii „înghite” o stea strălucitoare

În noaptea de 2 februarie, cerul va oferi un spectacol astronomic rar. Se va putea observa cu ochiul liber cum Luna Plină a Zăpezii va acoperi steaua Regulus, una dintre cele mai strălucitoare de pe bolta cerească. Fenomenul, cunoscut sub numele de ocultație, este un eveniment neobișnuit, informează livescience.com.

În seara zilei de duminică, 1 februarie, Luna va aluneca pe cer în dreptul stelei Regulus, cea mai luminoasă din constelația Leului, acoperind-o temporar în noaptea de luni spre marți, 2 februarie.

Fenomenul, cunoscut sub denumirea de ocultație lunară, este unul rar și spectaculos, iar de această dată va putea fi observat cu ochiul liber din zone întinse ale Statelor Unite și Canadei.

Evenimentul face parte dintr-o serie de ocultări ale lui Regulus de către Lună, începută anul trecut și programată să continue și pe parcursul acestui an. Totuși, aceasta este singura ocazie în care dispariția stelei este ușor de urmărit din America de Nord.

Cele mai bune condiții de observare se vor înregistra în estul continentului nord-american, din regiunea Midwest până pe Coasta de Est, inclusiv în estul Canadei, la câteva ore după apus. Fenomenul va fi vizibil, de asemenea, din anumite zone ale Africii de Nord-Vest și de Vest.

Observatorii cerului vor putea urmări un fenomen astronomic spectaculos: steaua Regulus, a 21-a ca strălucire pe bolta cerească, va fi acoperită temporar de Lună, urmând să reapară după aproximativ o oră.

Modul în care va fi perceput evenimentul depinde însă de poziția geografică a fiecărui privitor, care influențează momentul, durata și vizibilitatea ocultației.

În marile orașe din estul Americii de Nord, precum New York, Toronto sau Boston, fenomenul este așteptat să se desfășoare între orele 20:40 și 22:05, ora standard a Coastei de Est (EST).

De pildă, la New York, Regulus va dispărea în spatele Lunii la ora 20:51 și va redeveni vizibilă la 21:54, conform datelor furnizate de In-The-Sky.org. Pe măsură ce observațiile se mută spre vest, ocultația se produce mai devreme în cursul serii și mai jos pe cer, însă evenimentul nu va putea fi urmărit din jumătatea vestică a continentului nord-american.

Deși fenomenul poate fi urmărit și fără instrumente astronomice, momentele esențiale, dispariția și reapariția stelei, sunt mult mai spectaculoase atunci când sunt observate cu o mărire ușoară. Un binoclu destinat observațiilor astronomice sau un telescop de mici dimensiuni, orientat spre Lună, pot face diferența.

Un punct de maxim interes este faza de „intrare”, când Regulus pare să se apropie de marginea luminoasă a Lunii și este treptat înghițită de aceasta. După perioada de ocultare, steaua va redeveni vizibilă pe cealaltă parte a discului lunar strălucitor, într-un moment cunoscut sub numele de „ieșire”.

Următoarea ocultație lunară importantă, cea a planetei Venus, este programată pentru 17 iunie, însă se va produce pe timp de zi în America de Nord și nu va putea fi observată. Tocmai de aceea, pasionații de astronomie sunt încurajați să nu rateze în acest weekend dispariția temporară a lui Regulus, un spectacol lunar rar și captivant.